В Нацполиции рассказали, что делать правоохранителям во время конфликтов с ТЦК

В Национальной полиции Украины объяснили, как должны действовать стражи порядка во время конфликтов между военнослужащими территориальных центров комплектования и гражданскими.
Как должна вести себя полиция во время конфликтов между ТЦК и гражданскими
Как сообщила представитель полиции Юлия Гирдвилис , если конфликт возникает в присутствии правоохранителей, их первоочередной задачей является прекратить спор и не допустить его эскалации.
В случае необходимости полицейские могут вызвать дополнительные службы, в том числе следственно-оперативную группу, медиков или правозащитников.
Если полиция прибывает на место происшествия уже во время конфликта, правоохранители также должны прекратить противостояние, обеспечить безопасность всех участников и установить обстоятельства инцидента.
По словам представительницы полиции, правоохранители должны выяснить причины конфликта — связан ли он с проведением мобилизационных мероприятий, задержанием в рамках уголовного производства или с административным правонарушением.
Кроме того, ход событий должен обязательно фиксироваться с помощью бодикамер, которыми оснащены полицейские.