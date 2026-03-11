В Нацполиции рассказали, что делать правоохранителям во время конфликтов с ТЦК

В Национальной полиции Украины объяснили, как должны действовать стражи порядка во время конфликтов между военнослужащими территориальных центров комплектования и гражданскими.

Как должна вести себя полиция во время конфликтов между ТЦК и гражданскими

Как сообщила представитель полиции Юлия Гирдвилис , если конфликт возникает в присутствии правоохранителей, их первоочередной задачей является прекратить спор и не допустить его эскалации.

В случае необходимости полицейские могут вызвать дополнительные службы, в том числе следственно-оперативную группу, медиков или правозащитников.

Если полиция прибывает на место происшествия уже во время конфликта, правоохранители также должны прекратить противостояние, обеспечить безопасность всех участников и установить обстоятельства инцидента.

По словам представительницы полиции, правоохранители должны выяснить причины конфликта — связан ли он с проведением мобилизационных мероприятий, задержанием в рамках уголовного производства или с административным правонарушением.

Кроме того, ход событий должен обязательно фиксироваться с помощью бодикамер, которыми оснащены полицейские.



