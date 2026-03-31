У МЗС різко розгромили Угорщину через страшні перешкоди для України: озвучено ультиматум

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина навмисно створила перешкоди для ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу, критично важливих для нашої країни. Свою позицію він озвучив під час зустрічі з делегацією Єврокомісії та міністрами країн-членів ЄС у Бучі, присвяченій четвертим роковинам жахливої різанини, яку здійснили російські війська.

"Пані Кая Каллас дуже дипломатично сказала, що у нас є одна перешкода і в запровадженні 20-го пакету санкцій, і в отриманні цього кредиту на 90 млрд євро. Я назву цю перешкоду — це Угорщина, яка зловживаючи своїм статусом країни ЄС і НАТО блокує, і тим самим, взяла у заручники весь Європейський Союз, всю європейську політику і розширення, і єдності. Тому, ми дуже сподіваємося, що будуть знайдені шляхи, аби подолати цю штучно створену перепону", — підкреслив Сибіга.

Висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас зазначила, що тривають активні зусилля для подолання перешкод на шляху до ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії та остаточного затвердження кредиту для України обсягом 90 млрд євро.

"Але, на жаль, сьогодні у мене немає хороших новин, що ця позика буде виплачена. Тож, саме тому ми досі працюємо і, сподіваюся, отримаємо це рішення для наступної Європейської Ради", — додала Каллас.

Нагадаємо, що ще 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість у схваленні 20-го пакету обмежувальних заходів проти РФ. Однак через позицію Угорщини досі не вдалось досягти консенсусу щодо санкцій.

Водночас Урсула фон дер Ляєн запевнила, що, попри блокування виділення кредиту на 90 мільярдів євро з боку Угорщини, кошти для України будуть надані "тим чи іншим чином".

