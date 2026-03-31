В МИДе резко разгромили Венгрию из-за страшных препятствий для Украины: озвучен ультиматум

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия намеренно создала препятствия для принятия решений на уровне Европейского Союза, критически важных для нашей страны. Свою позицию он озвучил во время встречи с делегацией Еврокомиссии и министрами стран-членов ЕС в Буче, посвященной четвертой годовщине ужасной резни, которую осуществили российские войска.

"Госпожа Кая Каллас очень дипломатично сказала, что у нас есть одно препятствие и во введении 20-го пакета санкций, и в получении этого кредита на 90 млрд евро. Я назову это препятствие — это Венгрия, которая злоупотребляя своим статусом страны ЕС и НАТО блокирует, и тем самым, взяла у заложники весь Европейский Союз, мы, Европейский Союз. надеемся, что будут найдены пути, чтобы преодолеть это искусственно созданное препятствие", — подчеркнул Сибига.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что продолжаются активные усилия для преодоления препятствий на пути к принятию 20-го пакета санкций против России и окончательного утверждения кредита для Украины объемом 90 млрд евро.

"Но, к сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей, что этот заем будет выплачен. Поэтому именно поэтому мы до сих пор работаем и, надеюсь, получим это решение для следующего Европейского Совета", — добавила Каллас.

Напомним, что еще 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила уверенность в одобрении 20-го пакета ограничительных мер против РФ. Однако из-за позиции Венгрии до сих пор не удалось достичь консенсуса по санкциям.

В то же время Урсула фон дер Ляен заверила, что, несмотря на блокирование выделения кредита на 90 миллиардов евро со стороны Венгрии, средства для Украины будут предоставлены "тем или иным образом".

