Зеленського тонко порівняли з Черчиллем і нагадали про цинічний обман українців: деталі скандалу

У своєму повідомленні вона також згадала Вінстона Черчилля, якого, за її словами, нерідко порівнюють із Зеленським, навівши приклади його участі у військових кампаніях

31 березня 2026, 13:50
Клименко Елена

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель зробила резонансну заяву, повідомивши, що Володимир Зеленський до обрання главою держави нібито чотири рази уникав проходження військової служби. Про це вона написала у соцмережі X.

Фото: з відкритих джерел

У своєму дописі Мендель також звернулася до історичних паралелей і згадала Вінстона Черчилля, якого, за її словами, часто ставлять у приклад або порівнюють із Зеленським. Вона нагадала про військовий досвід британського політика, навівши перелік кампаній, у яких той брав участь. 

Зокрема, Черчилль був учасником Кубинської війни 1895 року, Малакандської кампанії 1897 року, бойових дій у Судані в 1898 році, Англо-бурської війни 1899–1900 років, а також служив на Західному фронті під час Першої світової війни. За цей період він отримав низку військових відзнак, що підкреслює його бойовий досвід.

Порівнюючи ці факти, Мендель заявила, що Зеленський, за її словами, "чотири рази ухилявся від служби" ще до початку своєї політичної кар’єри. Свій допис вона завершила риторичним запитанням про те, як би на це відреагував Черчилль.

Це не перша гучна заява Мендель після завершення роботи в Офісі президента. Раніше вона також висловлювалася щодо діяльності колишнього керівника ОП Андрія Єрмака, роблячи незвичайні та суперечливі твердження.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна заявляє про готовність запровадити тимчасове припинення вогню на період Великодня, а також розглядає можливість енергетичного перемир’я. Як наголошує президент, навіть кілька днів тиші не дадуть Росії змоги суттєво посилити свої позиції на фронті.



Джерело: https://x.com/IuliiaMendel/status/2038339410953900086
