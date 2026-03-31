Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сделала резонансное заявление, сообщив, что Владимир Зеленский до избрания главой государства якобы четырежды избегал прохождения военной службы. Об этом она написала в соцсети X.

В своем сообщении Мендель также обратилась к историческим параллелям и вспомнила Уинстона Черчилля, которого, по ее словам, часто ставят в пример или сравнивают с Зеленским. Она напомнила о военном опыте британского политика, приведя список кампаний, в которых тот участвовал.

В частности, Черчилль был участником Кубинской войны 1895 года, Малакандской кампании 1897 года, боевых действий в Судане в 1898 году, Англо-бурской войны 1899-1900 годов, а также служил на Западном фронте во время Первой мировой войны. За этот период он получил ряд военных знаков отличия, что подчеркивает его боевой опыт.

Сравнивая эти факты, Мендель заявила, что Зеленский, по ее словам, "четыре раза уклонялся от службы" еще до начала своей политической карьеры. Свое сообщение она завершила риторическим вопросом о том, как бы на это отреагировал Черчилль.

Это не первое громкое заявление Менделя после завершения работы в Офисе президента. Ранее она также высказывалась по поводу деятельности бывшего руководителя ОП Андрея Ермака, делая необычные и противоречивые утверждения.

