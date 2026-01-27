Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним заради вирішення ключових питань, які залишаються непогодженими між сторонами. Йдеться про території України та Запорізьку атомну електростанцію.

У МЗС назвали дві головні теми можливих переговорів Путіна та Зеленського

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, саме ці два питання наразі залишаються основною перешкодою для подальшого руху вперед.

"Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", — наголосив Сибіга.

Водночас очільник українського МЗС зазначив, що не бачить необхідності у власній зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. За його словами, така зустріч на цьому етапі не має практичного сенсу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що українські збройні сили мають залишити територію Донецької області, це є важливою умовою російської сторони, передають росЗМІ.

"Москва не хоче публічно вдаватися до деталей у рамках переговорного процесу по Україні, вважає це недоцільним", – заявив Пєсков.

Також "Коментарі" писали, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія привернув увагу медіа та соцмереж своїм виглядом під час офіційних перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ). Політик обрав для дипломатичного заходу неформальний стиль, доповнивши образ біговими кросівками люксового бренду Balenciaga.

Вартість цієї моделі взуття оцінюється у 1190 доларів (приблизно 50 тисяч гривень). Такий вибір гардероба викликав жваве обговорення у мережі: користувачі жартують, чи не збирається представник України влаштувати "спортивний забіг" замість тривалих обговорень у залах засідань.