Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с Владимиром Путиным для решения ключевых вопросов, которые остаются несогласованными между сторонами. Речь идет о территории Украины и Запорожской атомной электростанции.

В МИДе назвали две главные темы возможных переговоров Путина и Зеленского

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в интервью "Европейской правде".

По его словам, именно эти два вопроса остаются основным препятствием для дальнейшего движения вперед.

"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и обсуждать это", — подчеркнул Сибига.

В то же время глава украинского МИД отметил, что не видит необходимости в собственной встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, такая встреча на этом этапе не имеет практического смысла.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донецкой области, это является важным условием российской стороны, передают росСМИ.

"Москва не хочет публично прибегать к деталям в рамках переговорного процесса по Украине, считает это нецелесообразным", – заявил Песков.

Также "Комментарии" писали , что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия привлек внимание медиа и соцсетей своим видом во время официальных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ). Политик избрал для дипломатического мероприятия неформальный стиль, дополнив образ беговыми кроссовками люксового бренда Balenciaga.

Стоимость этой модели обуви оценивается в 1190 долларов (около 50 тысяч гривен). Такой выбор гардероба вызвал оживленное обсуждение в сети: пользователи шутят, не собирается ли представитель Украины устроить "спортивный забег" вместо продолжительных обсуждений в залах заседаний.