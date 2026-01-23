logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Кремлі назвали головну умову РФ на переговорах: мова про Донецьку область
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі назвали головну умову РФ на переговорах: мова про Донецьку область

Пєсков заявив, що важливою умовою переговорів є питання Донецької області

23 січня 2026, 11:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Українські збройні сили мають залишити територію Донецької області, це є важливою умовою російської сторони, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.                                  

У Кремлі назвали головну умову РФ на переговорах: мова про Донецьку область

У Кремлі назвали головну умову РФ на переговорах: мова про Донецьку область

Він заявив, що в Абу-Дабі робоча група з безпеки Росії складатиметься з представників Міноборони. Час зустрічі тристоронньої групи в Абу-Дабі визначать з прибуттям делегацій, але переговори пройдуть сьогодні, якщо буде потрібно, і завтра.

"Москва не хоче публічно вдаватися до деталей у рамках переговорного процесу по Україні, вважає це недоцільним", – заявив Пєсков.

За його словами, трохи менше ніж $5 млрд російських активів зараз залишаються замороженими в США.

"Заморожені в США активи РФ можна витратити на відновлення територій, що постраждали в боях, це в тому числі і Донбас", – сказав представник Кремля.                                         

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що територіальне питання, перш за все по Донеччині, є ключовим. Його обговорюватимуть делегації України, Росії та США під час сьогоднішніх переговорів в Абу-Дабі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.                                           

Президент зазначив, що секретар РНБО України Рустем Умеров на кожному етапі даватиме йому відповідні сигнали.                                                                                                                                                                                   



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини