Українські збройні сили мають залишити територію Донецької області, це є важливою умовою російської сторони, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

У Кремлі назвали головну умову РФ на переговорах: мова про Донецьку область

Він заявив, що в Абу-Дабі робоча група з безпеки Росії складатиметься з представників Міноборони. Час зустрічі тристоронньої групи в Абу-Дабі визначать з прибуттям делегацій, але переговори пройдуть сьогодні, якщо буде потрібно, і завтра.

"Москва не хоче публічно вдаватися до деталей у рамках переговорного процесу по Україні, вважає це недоцільним", – заявив Пєсков.

За його словами, трохи менше ніж $5 млрд російських активів зараз залишаються замороженими в США.

"Заморожені в США активи РФ можна витратити на відновлення територій, що постраждали в боях, це в тому числі і Донбас", – сказав представник Кремля.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що територіальне питання, перш за все по Донеччині, є ключовим. Його обговорюватимуть делегації України, Росії та США під час сьогоднішніх переговорів в Абу-Дабі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що секретар РНБО України Рустем Умеров на кожному етапі даватиме йому відповідні сигнали.