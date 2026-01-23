logo

В Кремле назвали главное условие РФ на переговорах: речь о Донецкой области

Песков заявил, что важным условием переговоров является вопрос Донецкой области

23 января 2026, 11:56
Недилько Ксения

Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донецкой области, это является важным условием российской стороны, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

В Кремле назвали главное условие РФ на переговорах: речь о Донецкой области

Он заявил, что в Абу-Даби рабочая группа России по безопасности будет состоять из представителей Минобороны. Время встречи трехсторонней группы в Абу-Даби определят по мере прибытия делегаций, но переговоры пройдут сегодня, если потребуется, и завтра.

"Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине, считает это нецелесообразным", – заявил Песков.

По его словам, чуть менее $5 млрд российских активов сейчас остаются замороженными в США.

"Замороженные в США активы РФ можно потратить на восстановление пострадавших в боях территорий, это в том числе и Донбасс", – сказал представитель Кремля.                                             

Напомним, портал "Комментарии" писал, что территориальный вопрос, прежде всего по Донетчине, является ключевым. Его будут обсуждать делегации Украины, России и США во время сегодняшних переговоров в Абу-Даби. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.                                     

Президент отметил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на каждом этапе будет давать ему соответствующие сигналы.                                                                                                                                                                                                 



