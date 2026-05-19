У Москві заговорили про завершення «СВО»: є перший сигнал про велику угоду

Незважаючи на відсутність офіційних подробиць переговорів між Україною та Росією, за лаштунками, ймовірно, йде активна робота над можливим припиненням війни. Про це заявив британський полковник Хеміш де Бреттон-Гордон в ефірі "24 Каналу", зазначивши, що останні сигнали з Москви виглядають вкрай показовими.

За словами військового експерта, вперше за довгий час у Росії почали звучати заяви про можливе завершення так званої СВО. Він вважає це важливою ознакою зміни ситуації та підготовки ґрунту для майбутніх домовленостей.

Полковник наголосив, що за останній рік позиції України значно зміцнилися, а тому Київ уже не перебуває під тим тиском, який відчувався раніше.

На його думку, президент Володимир Зеленський тепер не буде змушений погоджуватись на умови, які Кремль намагався нав'язати під час попередніх спроб переговорів.

Експерт зазначив, що вимоги Росії щодо територій, обмеження чисельності української армії та відносин Києва із Заходом сьогодні виглядають значно менш реалістичними. На цьому фоні Україна отримала сильніші дипломатичні позиції, ніж мала раніше.

Окрему увагу де Бреттон-Гордон приділив ролі США та Дональда Трампа. За його словами, саме Вашингтон має достатні важелі тиску, щоб прискорити досягнення припинення вогню та укладання мирної угоди. Полковник вважає, що Трамп може бути зацікавлений у швидкому врегулюванні війни перед проміжними виборами у США, оскільки це здатне посилити його політичні позиції всередині країни.

Експерт також зазначив, що світова спільнота зацікавлена не просто у припиненні бойових дій, а саме у справедливому світі для України. Однак остаточні параметри можливої угоди, за його словами, залежатимуть від того, наскільки сильними будуть позиції сторін за столом переговорів у найближчі місяці.

