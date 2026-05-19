Война с Россией В Москве заговорили о завершении «СВО»: есть первый сигнал о большой сделке
В Москве заговорили о завершении «СВО»: есть первый сигнал о большой сделке

На фоне тайных переговоров позиции Украины усиливаются, а ключ к прекращению войны находится у Трампа

19 мая 2026, 13:06
Автор:
Кравцев Сергей

Несмотря на отсутствие официальных подробностей переговоров между Украиной и Россией, за кулисами, вероятно, идет активная работа над возможным прекращением войны. Об этом заявил британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон в эфире “24 Канала”, отметив, что последние сигналы из Москвы выглядят крайне показательными.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам военного эксперта, впервые за долгое время в России начали звучать заявления о возможном завершении так называемой “СВО”. Он считает это важным признаком изменения ситуации и подготовки почвы для будущих договоренностей.

Полковник подчеркнул, что за последний год позиции Украины значительно укрепились, а потому Киев уже не находится под тем давлением, которое ощущалось ранее. 

По его мнению, президент Владимир Зеленский теперь не будет вынужден соглашаться на условия, которые Кремль пытался навязать во время предыдущих попыток переговоров.

Эксперт отметил, что требования России относительно территорий, ограничения численности украинской армии и отношений Киева с Западом сегодня выглядят значительно менее реалистичными. На этом фоне Украина получила более сильные дипломатические позиции, чем имела раньше.

Отдельное внимание де Бреттон-Гордон уделил роли США и Дональда Трампа. По его словам, именно Вашингтон обладает достаточными рычагами давления, чтобы ускорить достижение прекращения огня и заключение мирного соглашения. Полковник считает, что Трамп может быть заинтересован в быстром урегулировании войны перед промежуточными выборами в США, поскольку это способно усилить его политические позиции внутри страны.

Эксперт также отметил, что мировое сообщество заинтересовано не просто в прекращении боевых действий, а именно в справедливом мире для Украины. Однако окончательные параметры возможного соглашения, по его словам, будут зависеть от того, насколько сильными окажутся позиции сторон за столом переговоров в ближайшие месяцы.

