У Москві паніка: другу ніч поспіль лунають вибухи (ОНОВЛЕНО)

Територію Росії атакують дрони. Російські чиновники заявляють про збиття безпілотників.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Підрозділи ППО Міноборони Росії, як пишуть російські ЗМІ, відбиваючи повітряну атаку, знищили 4 безпілотники над Тульською областю. Про це повідомив губернатор регіону Дмитро Міляєв. За його словами, постраждалих немає, ушкоджень будівель та інфраструктури не зафіксовано. Посадовець додав, що у регіоні зберігається небезпека атаки БПЛА.

Мер Москви Сергій Собянін, за даними російських ЗМІ, повідомив, що силами ППО Міноборони збито 2 безпілотники, які летіли на Москву.

У Міноборони РФ повідомили, що у період з 18:00 до 20:00 (за московським часом) черговими засобами ППО знищено 8 безпілотних літальних апаратів літакового типу над територією Брянської області.

Атаку дронів на територію Росії підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

“Москва знову чує вибухи”, — написав він.

Тим часом моніторингові канали пишуть, що Підмосков’я знову гуде — другий вечір поспіль бахкає. У самій Москві паніка — нібито закрили аеропорти через атаку безпілотників.

У Міноборони РФ повідомили, що за три години знищено 23 БПЛА над регіонами Росії.

