У Москві паніка: другу ніч поспіль лунають вибухи (ОНОВЛЕНО)
У Москві паніка: другу ніч поспіль лунають вибухи (ОНОВЛЕНО)

Вибухи в Москві: що відомо про атаку дронів

Територію Росії атакують дрони. Російські чиновники заявляють про збиття безпілотників. 

У Москві паніка: другу ніч поспіль лунають вибухи (ОНОВЛЕНО)

Москва. Фото портал "Коментарі"

Підрозділи ППО Міноборони Росії, як пишуть російські ЗМІ, відбиваючи повітряну атаку, знищили 4 безпілотники над Тульською областю. Про це повідомив губернатор регіону Дмитро Міляєв. За його словами, постраждалих немає, ушкоджень будівель та інфраструктури не зафіксовано. Посадовець додав, що у регіоні зберігається небезпека атаки БПЛА.

Мер Москви Сергій Собянін, за даними російських ЗМІ, повідомив, що силами ППО Міноборони збито 2 безпілотники, які летіли на Москву.

У Міноборони РФ повідомили, що у період з 18:00 до 20:00 (за московським часом) черговими засобами ППО знищено 8 безпілотних літальних апаратів літакового типу над територією Брянської області.

Атаку дронів на територію Росії підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. 

“Москва знову чує вибухи”, — написав він. 

Тим часом моніторингові канали пишуть, що Підмосков’я знову гуде — другий вечір поспіль бахкає. У самій Москві паніка — нібито закрили аеропорти через атаку безпілотників.

У Міноборони РФ повідомили, що за три години знищено 23 БПЛА над регіонами Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у мережі інтернет шириться інформація про нову дату ймовірного завершення війни в України. Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький зазначив, що війна закінчиться до 15 січня 2026 року. 

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов оцінив новий прогноз з погляду ситуації на фронті та в економіці. За його словами, прогноз справді реальний. За станом ресурсів на Росію чекає криза. Взимку вже буде помітно. І логічно спробувати зупинити самогубну кампанію проти України до того, як усе почне руйнуватися.




