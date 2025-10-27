У Москві паніка: другу ніч поспіль лунають вибухи (ОНОВЛЕНО)

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Територію Росії атакують дрони. Російські чиновники заявляють про збиття безпілотників.
Москва. Фото портал "Коментарі"
Підрозділи ППО Міноборони Росії, як пишуть російські ЗМІ, відбиваючи повітряну атаку, знищили 4 безпілотники над Тульською областю. Про це повідомив губернатор регіону Дмитро Міляєв. За його словами, постраждалих немає, ушкоджень будівель та інфраструктури не зафіксовано. Посадовець додав, що у регіоні зберігається небезпека атаки БПЛА.
Мер Москви Сергій Собянін, за даними російських ЗМІ, повідомив, що силами ППО Міноборони збито 2 безпілотники, які летіли на Москву.
У Міноборони РФ повідомили, що у період з 18:00 до 20:00 (за московським часом) черговими засобами ППО знищено 8 безпілотних літальних апаратів літакового типу над територією Брянської області.
Атаку дронів на територію Росії підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
Тим часом моніторингові канали пишуть, що Підмосков’я знову гуде — другий вечір поспіль бахкає. У самій Москві паніка — нібито закрили аеропорти через атаку безпілотників.
У Міноборони РФ повідомили, що за три години знищено 23 БПЛА над регіонами Росії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у мережі інтернет шириться інформація про нову дату ймовірного завершення війни в України. Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький зазначив, що війна закінчиться до 15 січня 2026 року.
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов оцінив новий прогноз з погляду ситуації на фронті та в економіці. За його словами, прогноз справді реальний. За станом ресурсів на Росію чекає криза. Взимку вже буде помітно. І логічно спробувати зупинити самогубну кампанію проти України до того, як усе почне руйнуватися.