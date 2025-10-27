В Москве паника: вторую ночь подряд раздаются взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Территорию России атакуют дроны. Российские чиновники заявляют о сбитии беспилотников.

Подразделения ПВО Минобороны России, как пишут российские СМИ, отражая воздушную атаку, уничтожили 4 беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Чиновник добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Мэр Москвы Сергей Собянин, по данным российских СМИ, сообщил, что силами ПВО Минобороны сбиты 2 беспилотника, летевших на Москву.
В Минобороны РФ сообщили, что в период с 18:00 до 20:00 (по московскому времени) дежурными средствами ПВО уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.
Атаку дронов на территорию России подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Тем временем мониторинговые каналы пишут, что Подмосковье снова гудит – второй вечер подряд бахает. В Москве паника — якобы закрыли аэропорты из-за атаки беспилотников.
В Минобороны РФ сообщили, что за три часа уничтожено 23 БПЛА над регионами России.
