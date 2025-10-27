logo

В Москве паника: вторую ночь подряд раздаются взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Взрывы в Москве: что известно об атаке дронов

27 октября 2025, 22:58 comments1442
Территорию России атакуют дроны. Российские чиновники заявляют о сбитии беспилотников.

В Москве паника: вторую ночь подряд раздаются взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Москва. Фото портал "Комментарии"

Подразделения ПВО Минобороны России, как пишут российские СМИ, отражая воздушную атаку, уничтожили 4 беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Чиновник добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин, по данным российских СМИ, сообщил, что силами ПВО Минобороны сбиты 2 беспилотника, летевших на Москву.

В Минобороны РФ сообщили, что в период с 18:00 до 20:00 (по московскому времени) дежурными средствами ПВО уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.

Атаку дронов на территорию России подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Москва снова слышит взрывы", — написал он.

Тем временем мониторинговые каналы пишут, что Подмосковье снова гудит – второй вечер подряд бахает. В Москве паника — якобы закрыли аэропорты из-за атаки беспилотников.

В Минобороны РФ сообщили, что за три часа уничтожено 23 БПЛА над регионами России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет распространяется информация о новой дате вероятного завершения войны в Украине. Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий отметил, что война закончится до 15 января 2026 года.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов оценил новый прогноз с точки зрения ситуации на фронте и экономике. По его словам, прогноз действительно реален. По состоянию ресурсов Россию ждет кризис. Зимой уже заметно. И логично попытаться остановить самоубийственную кампанию против Украины до того, как все начнет рушиться.




Источник: https://t.me/akovalenko1989/9985
