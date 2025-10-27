В Москве паника: вторую ночь подряд раздаются взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Территорию России атакуют дроны. Российские чиновники заявляют о сбитии беспилотников.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Подразделения ПВО Минобороны России, как пишут российские СМИ, отражая воздушную атаку, уничтожили 4 беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Чиновник добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин, по данным российских СМИ, сообщил, что силами ПВО Минобороны сбиты 2 беспилотника, летевших на Москву.

В Минобороны РФ сообщили, что в период с 18:00 до 20:00 (по московскому времени) дежурными средствами ПВО уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.

Атаку дронов на территорию России подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Москва снова слышит взрывы", — написал он.

Тем временем мониторинговые каналы пишут, что Подмосковье снова гудит – второй вечер подряд бахает. В Москве паника — якобы закрыли аэропорты из-за атаки беспилотников.

В Минобороны РФ сообщили, что за три часа уничтожено 23 БПЛА над регионами России.

