У Молдові заговорили про відправку військ до України: що відбувається

В адміністрації президента Молдови попередили громадян про те, що останнім часом у соціальних мережах постійно циркулює хибна інформація про нібито "договореність про відправлення молдавських військ" в Україну воювати з Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Newsmaker".

Молдова. Фото: з відкритих джерел

Прес-секретар президента Майї Санду Ігор Захаров наголосив, що це фейки, створені для залякування людей. Захаров нагадав, що Молдова є нейтральною державою.

"Будьте обережні. Цими днями в Telegram продовжують поширювати фейки, щоб залякати людей і посіяти недовіру. Молдова – нейтральна держава і залишиться такою. Всі історії про нібито досягнуті угоди про відправку військ – відверта брехня. Не дозволяйте себе обманювати: правда і наша єдність – найкращий захист", – заявив Захаров.

Він закликав громадян отримувати інформацію лише з офіційних джерел та повідомляти про недостовірну інформацію.

У неділю, 28 вересня, у Молдові відбудуться парламентські вибори, за підсумками яких проросійські сили мають шанс здобути владу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Москва розробила план втручання у парламентські вибори у Молдові та має намір зірвати курс країни на інтеграцію з ЄС. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні журналістів, стратегію було погоджено Кремлем ще навесні і спрямовано на те, щоб знизити шанси партії президента Майї Санду "Дія та солідарність" на голосуванні 28 вересня.



