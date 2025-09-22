Выборы в Молдове под угрозой: появились тайные документы Кремля

Москва разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове и намерена сорвать курс страны на интеграцию с ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Выборы в Молдове. Фото: из открытых источников

Согласно документам, которые оказались в распоряжении журналистов, стратегия была согласована Кремлем еще весной и направлена на то, чтобы снизить шансы партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" на голосовании 28 сентября.

Конечной целью называют смещение Санду и приход к власти дружественных Кремлю сил.

Молдова, находящаяся между Украиной и Румынией, рассматривается как ключевой плацдарм геополитического противостояния. Год назад в стране прошел референдум о вступлении в ЕС, который сопровождался обвинениями властей в российском вмешательстве.

Документы подтверждают, что Россия готова задействовать широкий спектр тактик — от вербовки молдаван за рубежом для голосования на участках до организации протестов и масштабной кампании дезинформации в соцсетях.

В планах путинского режима также использование компромата для давления на чиновников и срыв работы избирательных органов. Предусмотрено распространение фейков через Telegram, TikTok, Facebook и даже колл-центры.

Президент Майя Санду предупредила, что цель Кремля ясна – захватить Молдову через выборы, использовать народ Молдовы против Украины и превратить в плацдарм для гибридных атак на Европейский Союз.

Отмечается, что молдавская полиция активно борется с дезинформацией и схемами подкупа голосов. В августе власти заблокировали сотни аккаунтов в TikTok, а в сентябре изъяли более 300 тысяч долларов в рамках дела о подкупе избирателей.

ЕС выразил поддержку Кишиневу, а лидеры Франции, Германии и Польши в конце августа посетили Молдову, заявив о важности сохранения европейского курса.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Молдова направит сотни наемников в Украину": что известно.



