Вибори у Молдові під загрозою: з'явилися таємні документи Кремля

Москва розробила план втручання у парламентські вибори у Молдові та має намір зірвати курс країни на інтеграцію з ЄС. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні журналістів, стратегію було погоджено Кремлем ще навесні і спрямовано на те, щоб знизити шанси партії президента Майї Санду "Дія та солідарність" на голосуванні 28 вересня.

Кінцевою метою називають усунення Санду та прихід до влади дружніх Кремлю сил.

Молдова, яка перебуває між Україною та Румунією, розглядається як ключовий плацдарм геополітичного протистояння. Рік тому в країні пройшов референдум про вступ до ЄС, який супроводжувався звинуваченнями влади у російському втручанні.

Документи підтверджують, що Росія готова використовувати широкий спектр тактик — від вербування молдаван за кордоном для голосування на дільницях до організації протестів і масштабної кампанії дезінформації в соцмережах.

У планах путінського режиму також використання компромату для тиску на чиновників та зрив роботи виборчих органів. Передбачено поширення фейків через Telegram, TikTok, Facebook та навіть кол-центри.

Президент Майя Санду попередила, що мета Кремля ясна – захопити Молдову через вибори, використати народ Молдови проти України та перетворити на плацдарм для гібридних атак на Європейський Союз.

Зазначається, що молдавська поліція активно бореться з дезінформацією та схемами підкупу голосів. У серпні влада заблокувала сотні акаунтів у TikTok, а у вересні вилучили понад 300 тисяч доларів у рамках справи про підкуп виборців.

ЄС висловив підтримку Кишиневу, а лідери Франції, Німеччини та Польщі наприкінці серпня відвідали Молдову, заявивши про важливість збереження європейського курсу.

