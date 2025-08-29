Российская пропаганда усиливает информационное давление накануне парламентских выборов в Молдове, распространяя фейки о якобы готовящейся к отправке сотен наемников в Украину в случае победы партии действующего Президента Майи Санду. При этом пропагандисты ссылаются на мифическую "переписку парламента Молдовы" в период с января по август 2025 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«Молдова направит сотни наемников в Украину»: что известно

На самом деле, никаких официальных решений власти Молдовы о направлении "наемников" в Украину не существует. Подобные сообщения, направленные на дискредитацию проевропейского курса Молдовы и создание паники внутри страны, являются типичным примером дезинформации и манипуляций с целью влияния на результаты парламентских выборов, отмечаю в ЦПД.

"Подобные попытки влияния уже фиксировались во время предыдущих избирательных кампаний. Так, накануне президентских выборов в Молдове в 2024 году россияне распространяли фейк о якобы существовании на ее территории базы для переданных Украине F-16, официально опровергнутом Министром обороны Молдовы", – отмечают там.

Ранее Центр уже сообщал, как Россия усиливает информационное давление на Молдову, синхронизируя заявления российских чиновников с действиями пророссийских медиа и политических сил в этой стране, а также проводя дезинформационные кампании в соцсетях, чтобы повлиять на выборы и сорвать евроинтеграцию Молдовы.

