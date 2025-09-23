В Раде ответили, что действительно стоит за заявлениями РФ об оккупации Молдовы Европой

Рубрики
Страна-агрессор пытается действовать на два фронта. С одной стороны, Москва атакует Украину военным образом, а, с другой, пытается не дать Молдове сблизиться ЕС. Москва пытается вмешаться в выборы, которые пройдут в Молдове в это воскресенье. Такое мнение высказал нардеп Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.
Молдова. Фото: из открытых источников
Алексей Гончаренко считает, что выборы в Молдове – большой вызов для жителей страны.
Парламентарий подчеркнул, что президент Молдовы Мая Санду не случайно заявила, что если придут к власти пророссийские силы, это может повлиять и на Украину. Может быть риск для Одесщины.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Молдовы Мая Санду выступила с экстренным видеообращением к нации, в котором заявила о прямой угрозе суверенитета и независимости страны со стороны России. По ее словам, в случае успеха кремлевского плана дестабилизации, территория ее страны может быть использована как плацдарм для вторжения в Одесскую область Украины. Об этом говорится в видеообращении президента Молдовы, опубликованном на официальной странице Маи Санду в Facebook.