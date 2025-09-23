logo

В Раде ответили, что действительно стоит за заявлениями РФ об оккупации Молдовы Европой
В Раде ответили, что действительно стоит за заявлениями РФ об оккупации Молдовы Европой

Нардеп Алексей Гончаренко подчеркнул, что выборы в Молдове – это большой вызов жителям страны

23 сентября 2025, 12:56
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страна-агрессор пытается действовать на два фронта. С одной стороны, Москва атакует Украину военным образом, а, с другой, пытается не дать Молдове сблизиться ЕС. Москва пытается вмешаться в выборы, которые пройдут в Молдове в это воскресенье. Такое мнение высказал нардеп Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

В Раде ответили, что действительно стоит за заявлениями РФ об оккупации Молдовы Европой

Молдова. Фото: из открытых источников

"Проснулись неадекватно со службы внешней разведки России и начали рассказывать сказки: якобы Европа хочет оккупировать Молдова, а на границе со стороны Румынии стоят солдаты НАТО. В пропаганды уже даже нарративы не меняются, всегда где-то прячутся солдаты НАТО. Но на самом деле все ясно. Россия пытается вмешаться в выборы, которые пройдут в Молдове в это воскресенье", – написал нардеп.

Алексей Гончаренко считает, что выборы в Молдове – большой вызов для жителей страны.

Парламентарий подчеркнул, что президент Молдовы Мая Санду не случайно заявила, что если придут к власти пророссийские силы, это может повлиять и на Украину. Может быть риск для Одесщины.

"Учитывая, что под боком непризнано Приднестровье, риск всегда есть. Но одно одно – россия очень хочет иметь влияние на Молдову. Это одна из тех стран, которая тоже не дает пути покоя. Будем наблюдать. Не исключаю к этому воскресенью еще кучу идиотских заявлений из москвы", – отметил политик.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Молдовы Мая Санду выступила с экстренным видеообращением к нации, в котором заявила о прямой угрозе суверенитета и независимости страны со стороны России. По ее словам, в случае успеха кремлевского плана дестабилизации, территория ее страны может быть использована как плацдарм для вторжения в Одесскую область Украины. Об этом говорится в видеообращении президента Молдовы, опубликованном на официальной странице Маи Санду в Facebook.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/49805
