У Раді відповіли, що насправді стоїть за заявами РФ про окупацію Молдови Європою

Країна-агресор намагається діяти на два фронти. З одного боку Москва атакує Україну військовим чином, а, з іншого, намагається не дати Молдові зблизитися ЄС. Москва намагається втрутитись у вибори, які пройдуть в Молдові в цю неділю. Таку думку висловив нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Молдова. Фото: з відкритих джерел

"Прокинулись неадеквати зі служби зовнішньої розвідки рф і почали розповідати казки: нібито Європа хоче окупувати Молдова, а на кордоні зі сторони Румунії стоять солдати НАТО. У пропаганди вже навіть наративи не міняються, завжди десь ховаються солдати НАТО. Але насправді все ясно. росія намагається втрутитись у вибори, які пройдуть в Молдові в цю неділю", – написав нардеп.

Олексій Гончаренко вважає, що вибори у Молдові – це великий виклик для жителів країни.

Парламентар наголосив, що президентка Молдови Мая Санду не випадково заявила, що якщо прийдуть до влади проросійські сили, це може вплинути і на Україну. Може бути ризик для Одещини.

"Враховуючи, що під боком невизнане Придністровʼя, то ризик завжди є. Але зрозуміло одне – росія дуже хоче мати вплив на Молдову. Це одна з тих країн, яка теж не дає путіну спокою. Будемо спостерігати. Не виключаю до цієї неділі ще купу ідіотських заяв з москви", – зазначив політик.

