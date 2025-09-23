У Раді відповіли, що насправді стоїть за заявами РФ про окупацію Молдови Європою

Рубрики
Кравцев Сергей
Країна-агресор намагається діяти на два фронти. З одного боку Москва атакує Україну військовим чином, а, з іншого, намагається не дати Молдові зблизитися ЄС. Москва намагається втрутитись у вибори, які пройдуть в Молдові в цю неділю. Таку думку висловив нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
Молдова. Фото: з відкритих джерел
Олексій Гончаренко вважає, що вибори у Молдові – це великий виклик для жителів країни.
Парламентар наголосив, що президентка Молдови Мая Санду не випадково заявила, що якщо прийдуть до влади проросійські сили, це може вплинути і на Україну. Може бути ризик для Одещини.
