У Раді відповіли, що насправді стоїть за заявами РФ про окупацію Молдови Європою

Нардеп Олексій Гончаренко наголосив, що вибори у Молдові – це великий виклик для жителів країни

23 вересня 2025, 12:56
Країна-агресор намагається діяти на два фронти. З одного боку Москва атакує Україну військовим чином, а, з іншого, намагається не дати Молдові зблизитися ЄС. Москва намагається втрутитись у вибори, які пройдуть в Молдові в цю неділю. Таку думку висловив нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

У Раді відповіли, що насправді стоїть за заявами РФ про окупацію Молдови Європою

Молдова. Фото: з відкритих джерел

"Прокинулись неадеквати зі служби зовнішньої розвідки рф і почали розповідати казки: нібито Європа хоче окупувати Молдова, а на кордоні зі сторони Румунії стоять солдати НАТО. У пропаганди вже навіть наративи не міняються, завжди десь ховаються солдати НАТО. Але насправді все ясно. росія намагається втрутитись у вибори, які пройдуть в Молдові в цю неділю", – написав нардеп. 

Олексій Гончаренко вважає, що вибори у Молдові – це великий виклик для жителів країни. 

Парламентар наголосив, що президентка Молдови Мая Санду не випадково заявила, що якщо прийдуть до влади проросійські сили, це може вплинути і на Україну. Може бути ризик для Одещини. 

"Враховуючи, що під боком невизнане Придністровʼя, то ризик завжди є. Але зрозуміло одне – росія дуже хоче мати вплив на Молдову. Це одна з тих країн, яка теж не дає путіну спокою. Будемо спостерігати. Не виключаю до цієї неділі ще купу ідіотських заяв з москви", – зазначив політик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Молдови Мая Санду виступила з екстреним відеозверненням до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії. За її словами, у разі успіху кремлівського плану щодо дестабілізації, територія її країни може бути використана як плацдарм для вторгнення до Одеської області України. Про це йдеться у відеозверненні президента Молдови, яке опубліковано на офіційній сторінці Маї Санду у Facebook.




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/49805
