У Молдові 25 листопада стався інцидент із падінням російського безпілотника. У селі Кухурештій-де-Жос Флорештського району дрон російського виробництва впав на невеличкий будиночок сторожа саду. Територію оперативно оточили, людей евакуювали, а вибухотехніки перевірили місце події. Про це повідомляє місцева поліція.

Фахівці оглядають місце падіння російського дрона в Кухурештах-де-Жос.

Згодом спеціалісти встановили, що це був дрон типу Gerbera. Він не мав вибухівки, але за своєю конструкцією може використовуватися для спостереження, збирання інформації чи перенесення вибухових речовин. Експерти пояснюють, що такі апарати зазвичай намагаються здійснювати м’яку автономну посадку, коли втрачають живлення, щоб уникнути різкого падіння.

Інцидент не був одиничним. Міністерство оборони Молдови повідомило, що того дня в повітряному просторі країни зафіксували шість російських дронів. Один із них рухався в напрямку кордону з Румунією на значній висоті.

Порушення були помічені і в Румунії. Повітряні сили країни підняли винищувачі Eurofighter Typhoon і F-16, які отримали дозвіл ліквідувати безпілотник, але не зробили цього, щоб уникнути ризику для людей на землі.

Місце падіння дрона в Молдові продовжує охороняти поліція, інфраструктура перевіряється, влада запевняє, що ситуація контрольована.

А раніше портал "Коментарі" повідомляв, що згідно з указом кремлівського диктатора Володимира Путіна, російська влада має на меті збільшити частку населення, яке ідентифікує себе як росіян та користується російською мовою, у тимчасово окупованих частинах України після повномасштабного вторгнення 2022 року.