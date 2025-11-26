Путін готує новий цинічний злочин на окупованих територіях: на Заході вразили деталями

Згідно з указом кремлівського диктатора Володимира Путіна, російська влада має на меті збільшити частку населення, яке ідентифікує себе як росіян та користується російською мовою, у тимчасово окупованих частинах України після повномасштабного вторгнення 2022 року, повідомляє Reuters.

Фото: з відкритих джерел

Документ, опублікований у вівторок під назвою "Стратегія національної політики Росії на період до 2036 року", передбачає заходи для досягнення того, щоб до 2036 року 95% населення РФ відчували себе громадянами Росії.

Як зазначає агентство, "давні зв’язки між Росією та Україною ще до радянської епохи означали, що частина українців традиційно мала симпатії до Росії та володіла обома мовами. Проте після вторгнення будь-яка прихильність значно зменшилася, а використання російської мови різко впало".

Раніше Путін розпочав повномасштабне вторгнення під приводом "демілітаризації та денацифікації" України та "захисту російськомовного населення сходу" від нібито дискримінації. Впродовж наступних шести місяців до РФ "приєднали" Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, хоча Москва не контролює їх повністю.

У стратегічному документі, що набуде чинності з січня, наголошується, що контроль над східними регіонами створив "умови для відновлення єдності історичних територій Російської держави". Крім того, він закликає до "додаткових заходів для зміцнення загальної російської громадянської ідентичності", активного використання російської мови та протидії "спробам недружніх іноземних держав розколоти суспільство через міжетнічні та міжконфесійні відносини".

Указ передбачає, що ефективність реалізації стратегії оцінюватиметься за ключовим показником — рівнем громадянської ідентичності населення, який має становити не менше 95% до 2036 року.

