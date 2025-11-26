Согласно указу кремлевского диктатора Владимира Путина, российские власти преследуют цель увеличить долю населения, которое идентифицирует себя как русских и пользуется русским языком, во временно оккупированных частях Украины после полномасштабного вторжения 2022 года, сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

Документ, опубликованный во вторник под названием "Стратегия национальной политики России на период до 2036 года", предусматривает меры по достижению того, чтобы к 2036 году 95% населения РФ чувствовали себя гражданами России.

Как отмечает агентство, "давние связи между Россией и Украиной еще до советской эпохи означали, что часть украинцев традиционно испытывала симпатии к России и владела обоими языками. Однако после вторжения любая привязанность значительно уменьшилась, а использование русского языка резко упало".

Ранее Путин начал полномасштабное вторжение под предлогом "демилитаризации и денацификации" Украины и "защиты русскоязычного населения востока" от якобы дискриминации. В течение следующих шести месяцев к РФ "присоединили" Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, хотя Москва не контролирует их полностью.

В вступившем в силу с января стратегическом документе отмечается, что контроль над восточными регионами создал "условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства". Кроме того, он призывает к "дополнительным мерам по укреплению общей русской гражданской идентичности", активному использованию русского языка и противодействию "попыткам недружественных иностранных государств расколоть общество через межэтнические и межконфессиональные отношения".

Указ предусматривает, что эффективность реализации стратегии будет оцениваться по ключевому показателю — уровню гражданской идентичности населения, которое должно составлять не менее 95% к 2036 году.

Как уже писали "Комментарии", государственный секретарь США Марко Рубио решительно отреагировал на материал NBC News, в котором утверждалось, что министр армии США Дэн Дрисколл якобы предсказывал Украине "неизбежное поражение" в войне с Россией.