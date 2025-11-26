logo

BTC/USD

86924

ETH/USD

2913.18

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Молдове упал российский беспилотник «Гербера»: над страной в тот день пролетало шесть дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Молдове упал российский беспилотник «Гербера»: над страной в тот день пролетало шесть дронов

Инцидент произошел во время атаки России на Украину – полиция и эксперты сразу прибыли на место.

26 ноября 2025, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Молдове 25 ноября произошел инцидент с падением российского беспилотника. В селе Кухурештий-де-Жос Флорештского района дрон российского производства упал на небольшой домик сторожа сада. Территорию оперативно оцепили, людей эвакуировали, а взрывотехники проверили место происшествия. Об этом сообщает местная полиция.

В Молдове упал российский беспилотник «Гербера»: над страной в тот день пролетало шесть дронов

Специалисты осматривают место падения российского дрона в Кухурештах-де-Жос.

Впоследствии специалисты установили, что это был дрон типа Gerbera. Он не имел взрывчатки, но по своей конструкции может использоваться для наблюдения, сбора информации или переноса взрывчатых веществ. Эксперты объясняют, что такие аппараты обычно пытаются совершать мягкую автономную посадку, когда теряют питание во избежание резкого падения.

Инцидент не был единичным. Министерство обороны Молдовы сообщило, что в тот день в воздушном пространстве страны зафиксировали шесть российских дронов. Один из них двигался в направлении границы с Румынией на значительной высоте.

Нарушения были отмечены и в Румынии. Воздушные силы страны подняли истребители Eurofighter Typhoon и F-16, которые получили разрешение ликвидировать беспилотник, но не сделали этого во избежание риска для людей на земле.

Место падения дрона в Молдове продолжает охранять полиция, инфраструктура проверяется, власти уверяют, что ситуация контролируется.

А ранее портал "Комментарии" сообщал , что согласно указу кремлевского диктатора Владимира Путина, российские власти преследуют цель увеличить долю населения, которое идентифицирует себя как россиян и пользуется русским языком, во временно оккупированных частях Украины после полномасштабного вторжения 2022 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости