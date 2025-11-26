В Молдове упал российский беспилотник «Гербера»: над страной в тот день пролетало шесть дронов

В Молдове 25 ноября произошел инцидент с падением российского беспилотника. В селе Кухурештий-де-Жос Флорештского района дрон российского производства упал на небольшой домик сторожа сада. Территорию оперативно оцепили, людей эвакуировали, а взрывотехники проверили место происшествия. Об этом сообщает местная полиция.

Специалисты осматривают место падения российского дрона в Кухурештах-де-Жос.

Впоследствии специалисты установили, что это был дрон типа Gerbera. Он не имел взрывчатки, но по своей конструкции может использоваться для наблюдения, сбора информации или переноса взрывчатых веществ. Эксперты объясняют, что такие аппараты обычно пытаются совершать мягкую автономную посадку, когда теряют питание во избежание резкого падения.

Инцидент не был единичным. Министерство обороны Молдовы сообщило, что в тот день в воздушном пространстве страны зафиксировали шесть российских дронов. Один из них двигался в направлении границы с Румынией на значительной высоте.

Нарушения были отмечены и в Румынии. Воздушные силы страны подняли истребители Eurofighter Typhoon и F-16, которые получили разрешение ликвидировать беспилотник, но не сделали этого во избежание риска для людей на земле.

Место падения дрона в Молдове продолжает охранять полиция, инфраструктура проверяется, власти уверяют, что ситуация контролируется.

