У Міноборони заявили про рекордні темпи звільнення територій: що сталося у травні

Українські Сили оборони змогли досягти помітної зміни ситуації на полі бою, а травень став найуспішнішим місяцем за темпами деокупації територій останнім часом. На цьому наголосив міністр оборони України Михайло Федоров після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За словами глави оборонного відомства, українська армія поступово нарощує перевагу над російськими військами, що відбивається не лише на тактичній обстановці на фронті, а й на спільній динаміці війни. Одним із найбільш показових результатів останніх місяців стало збільшення площі звільнених територій.

Міністр наголосив, що одночасно значно зросла ціна, яку російська армія змушена платити за спроби продовжувати наступальні дії. Йдеться як про втрати в живій силі, так і про виснаження ресурсів, необхідних для утримання чи захоплення нових позицій.

Особлива увага під час зустрічі союзників була приділена найближчим місяцям. За словами Федорова, партнери України розглядають нинішній період як своєрідне вікно можливостей, яке може вплинути на подальший розвиток подій на фронті та наблизити умови для завершення війни на справедливих умовах.

У Міністерстві оборони зазначають, що Україна продовжує активно працювати над посиленням своїх можливостей. Йдеться про розширення міжнародної підтримки, розвиток власних оборонних технологій та вдосконалення військового планування.

Глава відомства також подякував країнам-партнерам за допомогу, наголосивши, що саме координація зусиль союзників дозволяє Україні зберігати стійкість та ефективно протистояти російській агресії.

На тлі бойових дій, що продовжуються, заяви про зростання темпів деокупації і збільшення втрат противника можуть свідчити про те, що українське командування розраховує використовувати ситуацію для подальшого посилення тиску на російські війська. У Києві переконані: чим дорожчим для Кремля буде продовження війни, тим вищі шанси наблизити справедливий світ.

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