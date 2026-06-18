Так дальше продолжаться не может: Федоров выставил жесткое требование к мобилизации

Подходы к работе структур, которые занимаются приемом и оформлением мобилизованных граждан, нуждаются в серьезных изменениях. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, подчеркнув, что качество организации первых этапов мобилизации напрямую влияет на отношение людей к военной службе и государству.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По словам главы оборонного ведомства, сегодня одной из ключевых задач остается создание условий для ротации военнослужащих, которые уже длительное время находятся на фронте. Он отметил, что армия нуждается в притоке новых мотивированных людей, а те, кто защищал страну с первых дней войны, должны получить возможность для отдыха или увольнения после выполнения своего долга.

Федоров подчеркнул, что ежемесячно в ряды Вооруженных сил мобилизуются десятки тысяч украинцев. При этом большинство случаев проходит без нарушений и скандалов, которые часто становятся предметом обсуждения в социальных сетях. По его оценке, подавляющее большинство граждан попадают в армию в установленном законом порядке.

Однако министр признал наличие серьезных организационных проблем. Во время посещения одного из пунктов сбора мобилизованных он лично увидел молодого человека, который спустя несколько часов после мобилизации все еще находился в шортах и без необходимых вещей. Этот случай, по словам Федорова, стал показателем системных недостатков в организации работы.

Глава Минобороны считает, что подобные ситуации негативно влияют на моральное состояние людей. Когда человек сталкивается с неорганизованностью уже в первые часы после прибытия, у него возникают сомнения относительно того, что его ждет дальше.

Кроме того, министр отдельно акцентировал внимание на необходимости борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в системе мобилизации. По его словам, любые проявления взяточничества должны быть полностью устранены, поскольку доверие общества к армии и государственным институтам остается одним из важнейших факторов устойчивости страны в условиях войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — мобилизация по-новому: как масштабные проверки ТЦК изменят ситуацию в Украине.



