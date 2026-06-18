Так далі не може тривати: Федоров виставив жорстку вимогу до мобілізації

Підходи до роботи структур, які займаються прийомом та оформленням мобілізованих громадян, потребують серйозних змін. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров, наголосивши, що якість організації перших етапів мобілізації безпосередньо впливає на ставлення людей до військової служби та держави.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За словами голови оборонного відомства, сьогодні одним із ключових завдань залишається створення умов для ротації військовослужбовців, які вже тривалий час перебувають на фронті. Він зазначив, що армія потребує припливу нових мотивованих людей, а ті, хто захищав країну з перших днів війни, мають отримати можливість для відпочинку чи звільнення після виконання свого обов'язку.

Федоров наголосив, що щомісяця до лав Збройних сил мобілізуються десятки тисяч українців. При цьому більшість випадків проходять без порушень та скандалів, які часто стають предметом обговорення у соціальних мережах. За його оцінкою, переважна більшість громадян потрапляє до армії в установленому законом порядку.

Проте міністр визнав наявність серйозних організаційних проблем. Під час відвідування одного з пунктів збору мобілізованих він особисто побачив молоду людину, яка через кілька годин після мобілізації все ще знаходилася у шортах і без необхідних речей. Цей випадок, за словами Федорова, став показником системних вад в організації роботи.

Глава Міноборони вважає, що такі ситуації негативно впливають на моральний стан людей. Коли людина стикається з неорганізованістю вже в перші години після прибуття, у неї виникають сумніви щодо того, що на неї чекає далі.

Крім того, міністр окремо наголосив на необхідності боротьби з корупцією та зловживаннями в системі мобілізації. За його словами, будь-які прояви хабарництва мають бути повністю усунені, оскільки довіра суспільства до армії та державних інституцій залишається одним із найважливіших чинників стійкості країни в умовах війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мобілізація по-новому: як масштабні перевірки ТЦК змінять ситуацію в Україні.



