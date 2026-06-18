В Минобороны заявили о рекордных темпах освобождения территорий: что произошло в мае

Украинские Силы обороны смогли добиться заметного изменения ситуации на поле боя, а май стал самым успешным месяцем по темпам деоккупации территорий за последнее время. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

ВСУ. Фото: из открытых источников

По словам главы оборонного ведомства, украинская армия постепенно наращивает преимущество над российскими войсками, что отражается не только на тактической обстановке на фронте, но и на общей динамике войны. Одним из наиболее показательных результатов последних месяцев стало увеличение площади освобожденных территорий.

Министр подчеркнул, что одновременно значительно возросла цена, которую российская армия вынуждена платить за попытки продолжать наступательные действия. Речь идет как о потерях в живой силе, так и об истощении ресурсов, необходимых для удержания или захвата новых позиций.

Особое внимание во время встречи союзников было уделено ближайшим месяцам. По словам Федорова, партнеры Украины рассматривают нынешний период как своеобразное "окно возможностей", которое может повлиять на дальнейшее развитие событий на фронте и приблизить условия для завершения войны на справедливых условиях.

В Министерстве обороны отмечают, что Украина продолжает активно работать над усилением своих возможностей. Речь идет о расширении международной поддержки, развитии собственных оборонных технологий и совершенствовании военного планирования.

Глава ведомства также поблагодарил страны-партнеры за помощь, подчеркнув, что именно координация усилий союзников позволяет Украине сохранять устойчивость и эффективно противостоять российской агрессии.

На фоне продолжающихся боевых действий заявления о росте темпов деоккупации и увеличении потерь противника могут свидетельствовать о том, что украинское командование рассчитывает использовать сложившуюся ситуацию для дальнейшего усиления давления на российские войска. В Киеве убеждены: чем дороже для Кремля будет продолжение войны, тем выше шансы приблизить справедливый мир.

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