У Міноборони України запитали росіян про "єБали" та дали одну пораду
commentss НОВИНИ Всі новини

У Міноборони України запитали росіян про "єБали" та дали одну пораду

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов розповів про систему "єБали" та звернувся до росіян із питанням про сенс війни.

27 січня 2026, 09:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов публічно звернувся до громадян Росії із запитанням про сенс війни проти України, нагадавши про українську систему фіксації бойових уражень під назвою "єБали". За його словами, програма не лише мотивує підрозділи Сил оборони, а й документує втрати армії РФ, які лише за минулий рік сягнули майже чверть мільйона росіян.

У Міноборони України запитали росіян про "єБали" та дали одну пораду

Сергій Бескрестнов. Фото з відкритих джерел

Сергій Бескрестнов нагадав про існування програми "єБалів" для українських військових.

"Росіяни, ви знаєте, що таке єБали? Це не лиця учасників СВО, це українська система нарахування балів пілотам за завдану шкоду ворогу. У чому особливість цих єБалів? У тому, що кожне ураження цілей підтверджено на відео", — вказує Бескрестнов.

Як наголосив радник міністра, саме завдяки цій системі у 2025 році було зафіксовано знищення майже чверть мільйона росіян. Як наслідок Бескрестнов запитує у росіян, чи вартує їм воювати проти України.

"За рік наші пілоти знищили 240 000 військових армії Росії. Чверть мільйона підтверджених випадків. І Міністр оборони взяв планку 600 000 на рік і запевняю вас ми досягнемо цих цілей. І це лише втрати від дронів. Моє питання: нахрена Вам це війна? Подумайте, чи хочете ви увійти до цих 600 000 у 2026? Чи варті виплати Вашому життю?", — додає радник міністра оборони.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що рекордна кількість росіян хоче закінчення війни, але за однієї умови.

Також "Коментарі" писали, що в МЗС України відреагували на заклики з Італії підписати якомога швидше мирну угоду з Росією.



Джерело: https://t.me/serhii_flash/6869
