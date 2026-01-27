Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов публічно звернувся до громадян Росії із запитанням про сенс війни проти України, нагадавши про українську систему фіксації бойових уражень під назвою "єБали". За його словами, програма не лише мотивує підрозділи Сил оборони, а й документує втрати армії РФ, які лише за минулий рік сягнули майже чверть мільйона росіян.
Сергій Бескрестнов. Фото з відкритих джерел
Сергій Бескрестнов нагадав про існування програми "єБалів" для українських військових.
Як наголосив радник міністра, саме завдяки цій системі у 2025 році було зафіксовано знищення майже чверть мільйона росіян. Як наслідок Бескрестнов запитує у росіян, чи вартує їм воювати проти України.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що рекордна кількість росіян хоче закінчення війни, але за однієї умови.
Також "Коментарі" писали, що в МЗС України відреагували на заклики з Італії підписати якомога швидше мирну угоду з Росією.