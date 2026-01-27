МЗС України відповіло на заклики з Італії підписати якомога швидше мирну угоду з Росією

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви віцепрем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні, який публічно закликав президента Володимира Зеленського негайно підписати мирну угоду з Росією. У Києві такі слова назвали некоректними та порадили італійському політику звертатися не до жертви агресії, а до її ініціатора Володимира Путіна.

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X відповів на заяви Маттео Сальвіні та пригадав, що під час Другої світової війни тисячі українців воювали за свободу Італії та всієї Європи, зокрема у битві за Монте-Кассіно.

"Ми завжди будемо вдячні за підтримку Італії та всіх італійців, які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що на полі бою в Україні вирішується доля миру в Європі. А пану віцепремʼєру, якщо він переймається мирною угодою, радимо звернутися не до Президента України — країни, що захищається від агресії — а до Путіна, який почав цю війну", — пише Тихий.

Заява МЗС стала відповіддю на допис Сальвіні, у якому той розкритикував виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та закликав Київ до негайної мирної угоди прийнявши умови Кремля.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Інституті вивчення війни розкрили плани Кремля, як саме Росія хоче змусити Україну піти на територіальні поступки. Москва наполягає на реалізації "формули" Анкориджа щодо територій України як умови мирної угоди.

Також "Коментарі" писали, що у Німеччині відповіли на різку критику Європи від Зеленського під час виступу президента в Давосі.