Война с Россией МИД Украины ответило на призывы из Италии подписать как можно скорее мирное соглашение с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

МИД Украины ответило на призывы из Италии подписать как можно скорее мирное соглашение с Россией

МИД Украины резко отреагировало на заявление вице-премьера Италии Маттео Сальвини о мирном соглашении с РФ.

27 января 2026, 08:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини, который публично призвал президента Владимира Зеленского немедленно подписать мирное соглашение с Россией. В Киеве такие слова назвали некорректными и посоветовали итальянскому политику обращаться не к жертве агрессии, а к ее инициатору Владимиру Путину.

МИД Украины ответило на призывы из Италии подписать как можно скорее мирное соглашение с Россией

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X ответил на заявления Маттео Сальвини и вспомнил, что во время Второй мировой войны тысячи украинцев воевали за свободу Италии и всей Европы, в частности, в битве за Монте-Кассино.

"Мы всегда будем благодарны за поддержку Италии и всех итальянцев, которые, в отличие от Маттео Сальвини, понимают, что на поле боя в Украине решается судьба мира в Европе. А господину вице-премьеру, если он занимается мирным соглашением, советуем обратиться не к Президенту Украины — защищающейся от агрессии страны, а к Путину, который начал эту войну", — пишет Тихий.

Заявление МИД стало ответом на сообщение Сальвини, в котором тот раскритиковал выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе и призвал Киев к немедленному мирному соглашению приняв условия Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Институте изучения войны раскрыли планы Кремля, как именно Россия хочет заставить Украину пойти на территориальные уступки. Москва настаивает на реализации "формулы" Анкориджа по территориям Украины как условия мирного соглашения.

Также "Комментарии" писали, что в Германии ответили на резкую критику Европы от Зеленского во время выступления президента в Давосе.



Источник: https://x.com/spoxukrainemfa/status/2015891625726083265
