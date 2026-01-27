МИД Украины ответило на призывы из Италии подписать как можно скорее мирное соглашение с Россией

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини, который публично призвал президента Владимира Зеленского немедленно подписать мирное соглашение с Россией. В Киеве такие слова назвали некорректными и посоветовали итальянскому политику обращаться не к жертве агрессии, а к ее инициатору Владимиру Путину.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X ответил на заявления Маттео Сальвини и вспомнил, что во время Второй мировой войны тысячи украинцев воевали за свободу Италии и всей Европы, в частности, в битве за Монте-Кассино.

"Мы всегда будем благодарны за поддержку Италии и всех итальянцев, которые, в отличие от Маттео Сальвини, понимают, что на поле боя в Украине решается судьба мира в Европе. А господину вице-премьеру, если он занимается мирным соглашением, советуем обратиться не к Президенту Украины — защищающейся от агрессии страны, а к Путину, который начал эту войну", — пишет Тихий.

Заявление МИД стало ответом на сообщение Сальвини, в котором тот раскритиковал выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе и призвал Киев к немедленному мирному соглашению приняв условия Кремля.

