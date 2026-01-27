logo_ukra

Розкрито плани Кремля: як Росія хоче змусити Україну піти на територіальні поступки
Розкрито плани Кремля: як Росія хоче змусити Україну піти на територіальні поступки

Кремль використовує саміт на Алясці, щоб нав’язати Україні територіальні поступки через "формулу Анкориджа".

27 січня 2026, 08:05
Автор:
Slava Kot

Кремль активізував інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб змусити Україну піти на територіальні поступки, використовуючи невизначеність довкола американо-російського саміту на Алясці. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), який детально аналізує риторику та дії російської влади.

Розкрито плани Кремля: як Росія хоче змусити Україну піти на територіальні поступки

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За оцінкою аналітиків ISW, Москва намагається перекласти відповідальність за гальмування мирного процесу з Росії на Україну. Кремлівські чиновники публічно заявляють, що Київ нібито "блокує переговори", відмовляючись від територіальних поступок. Зокрема, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та речник Кремля Дмитро Пєсков просувають тезу про принципову важливість "територіального питання" для Москви.

У ISW наголошують, що Росія без доказів стверджує, що під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці в серпні 2025 року було нібито досягнуто спільного бачення завершення війни. Жодних офіційних документів чи спільних заяв оприлюднено не було, однак Кремль використовує цю "сіру зону", щоб нав’язати так звану "формулу Анкориджа".

За даними джерел, близьких до Кремля, ця формула передбачає передачу Росії всього Донбасу, включно з територіями, які наразі не окуповані, а також заморожування фронту на півдні та сході України. Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що така вимога дозволила б Росії уникнути багаторічних бойових дій і зекономити ресурси, адже, за оцінками аналітиків, повне захоплення Донецької області військовим шляхом можливе не раніше 2027 року, одна лише зі збереженням активного наступу РФ.

"Україна зробила значні поступки в результаті нещодавніх мирних переговорів під керівництвом США, таких як робота над зміною українського законодавства, щоб дозволити проведення виборів під час поточного періоду воєнного стану. Кремль намагається звинуватити Україну у затримці мирного процесу, попри продемонстроване небажання Росії йти на будь-які компроміси щодо початкових воєнних цілей Росії", — підсумовують в Інституті вивчення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зробив заяву про території та пояснив, хто має йти на компроміси.

Також "Коментарі" писали, що рекордна кількість росіян хоче закінчення війни, але лише на умовах Путіна.



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-26-2026/
