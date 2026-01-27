Раскрыты планы Кремля: как Россия хочет заставить Украину пойти на территориальные уступки

Кремль активизировал информационную кампанию, направленную на то, чтобы вынудить Украину пойти на территориальные уступки, используя неопределенность вокруг американо-российского саммита на Аляске. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), подробно анализирующем риторику и действия российских властей.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По оценке аналитиков ISW Москва пытается переложить ответственность за торможение мирного процесса из России на Украину. Кремлевские чиновники публично заявляют, что Киев якобы "блокирует переговоры", отказываясь от территориальных уступок. В частности, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спикер Кремля Дмитрий Песков продвигают тезис о принципиальной важности "территориального вопроса" для Москвы.

В ISW отмечают, что Россия без доказательств утверждает, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года было якобы достигнуто общее видение завершения войны. Никакие официальные документы или совместные заявления обнародованы не были, однако Кремль использует эту "серую зону", чтобы навязать так называемую "формулу Анкориджа".

По данным источников, близких к Кремлю, эта формула предусматривает передачу России всего Донбасса, включая территории, которые пока не оккупированы, а также замораживание фронта на юге и востоке Украины. Аналитики Института изучения войны отмечают, что такое требование позволило бы России избежать многолетних боевых действий и сэкономить ресурсы, ведь, по оценкам аналитиков, полный захват Донецкой области военным путем возможно не ранее 2027 года, и только с сохранением активного наступления РФ.

"Украина сделала значительные уступки в результате недавних мирных переговоров под руководством США, таких как работа над изменением украинского законодательства, чтобы разрешить проведение выборов во время текущего периода военного положения. Кремль пытается обвинить Украину в задержке мирного процесса, несмотря на продемонстрированное нежелание России идти на любые компромиссы по начальным военным целям России", — заключают в Институте изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал заявление о территориях и объяснил, кто должен идти на компромиссы.

Также "Комментарии" писали, что рекордное количество россиян хочет окончания войны, но только на условиях Путина.