У Минобороны Украины спросили россиян о "еБаллах" и дали один совет

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов публично обратился к гражданам России с вопросом о смысле войны против Украины, напомнив об украинской системе фиксации боевых поражений под названием "еБаллы". По его словам, программа не только мотивирует подразделения Сил обороны, но и документирует потери армии РФ, только за прошлый год достигшие почти четверти миллиона россиян.

Сергей Бескрестнов. Фото из открытых источников

"Россияне, вы знаете, что такое есть еБаллы? Это не лицо участников СВО, это украинская система начисления баллов пилотам за причиненный вред врагу. В чем особенность этих баллов? В том, что каждое поражение целей подтверждено на видео", — указывает Бескрестнов.

Как отметил советник министра, именно благодаря этой системе в 2025 году было зафиксировано уничтожение почти четверти миллиона россиян. Как следствие, Бескрестнов спрашивает у россиян, стоит ли им воевать против Украины.

"За год наши пилоты уничтожили 240 000 военных армии России. Четверть миллиона подтвержденных случаев. И Министр обороны взял планку 600 000 в год и уверяю вас мы достигнем этих целей. И это только потери от дронов. Мой вопрос: нахрена Вам это война? Подумайте, хотите ли вы войти в эти 600 000 в 2026 году? Стоят ли выплаты вашей жизни?", — добавляет советник министра обороны.

