Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов публично обратился к гражданам России с вопросом о смысле войны против Украины, напомнив об украинской системе фиксации боевых поражений под названием "еБаллы". По его словам, программа не только мотивирует подразделения Сил обороны, но и документирует потери армии РФ, только за прошлый год достигшие почти четверти миллиона россиян.
Сергей Бескрестнов напомнил о существовании программы "еБаллов" для украинских военных.
Как отметил советник министра, именно благодаря этой системе в 2025 году было зафиксировано уничтожение почти четверти миллиона россиян. Как следствие, Бескрестнов спрашивает у россиян, стоит ли им воевать против Украины.
