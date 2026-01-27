logo

У Минобороны Украины спросили россиян о "еБаллах" и дали один совет
У Минобороны Украины спросили россиян о "еБаллах" и дали один совет

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов рассказал о системе "еБаллы" и обратился к россиянам с вопросом о смысле войны.

27 января 2026, 09:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов публично обратился к гражданам России с вопросом о смысле войны против Украины, напомнив об украинской системе фиксации боевых поражений под названием "еБаллы". По его словам, программа не только мотивирует подразделения Сил обороны, но и документирует потери армии РФ, только за прошлый год достигшие почти четверти миллиона россиян.

У Минобороны Украины спросили россиян о "еБаллах" и дали один совет

Сергей Бескрестнов. Фото из открытых источников

Сергей Бескрестнов напомнил о существовании программы "еБаллов" для украинских военных.

"Россияне, вы знаете, что такое есть еБаллы? Это не лицо участников СВО, это украинская система начисления баллов пилотам за причиненный вред врагу. В чем особенность этих баллов? В том, что каждое поражение целей подтверждено на видео", — указывает Бескрестнов.

Как отметил советник министра, именно благодаря этой системе в 2025 году было зафиксировано уничтожение почти четверти миллиона россиян. Как следствие, Бескрестнов спрашивает у россиян, стоит ли им воевать против Украины.

"За год наши пилоты уничтожили 240 000 военных армии России. Четверть миллиона подтвержденных случаев. И Министр обороны взял планку 600 000 в год и уверяю вас мы достигнем этих целей. И это только потери от дронов. Мой вопрос: нахрена Вам это война? Подумайте, хотите ли вы войти в эти 600 000 в 2026 году? Стоят ли выплаты вашей жизни?", — добавляет советник министра обороны.

Источник: https://t.me/serhii_flash/6869
