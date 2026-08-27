У Міноборони РФ відзвітували про масований напад на українську інфраструктуру: куди били

У ніч на 27 серпня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку по території України, застосувавши широкий арсенал озброєння. Російське оборонне відомство поспішило видати власну версію подій, запевняючи у високій точності своїх ударів по критичних об'єктах.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю", — цинічно прокоментували свої дії у Міністерстві оборони РФ, звітуючи про пуски з наземних, повітряних та морських платформ, а також про використання ударних безпілотників.

У Шойгу-Бєлоусова стверджують, що під прицілом опинилися підприємства військово-промислового комплексу, логістичні вузли, а також металургійна, нафтопереробна та енергетична сфери у Києві, Борисполі, Запоріжжі, Кременчуці, Кривому Розі та Іллічівці на Одещині.

Особливу увагу у своєму звіті агресор приділив столичному регіону, намагаючись виправдати обстріли цивільних складів.

"У місті Києві та Київській області уражено цех зі збирання безпілотних літальних апаратів, задіяний, зокрема, для виробництва баражуючих боєприпасів "Хорнет"", — пишуть у відомстві країни-агресорки.

Крім того, російські військові заявили про нібито знищення великих баз зберігання FPV-дронів і комплектуючих на території офісно-складських комплексів "Сан-Парк" у Києві та "Олександрівський" у Борисполі.

Не менш масштабними у зведеннях загарбників виглядають і удари по інших промислових центрах України. Окупанти оголосили про ураження великих металургійних комбінатів у Запоріжжі та Кривому Розі, які вони називають "постачальниками для воєнного виробництва". Також під вогнем опинився Кременчуцький нафтопереробний завод, який, за версією росіян, забезпечував паливом українське військо та приймав імпортні нафтопродукти.

Окремим блоком у пропагандистському звіті виступає руйнування причорноморської інфраструктури Одеської області.

"В Іллічівці уражено цех зі збирання БПЛА та цех з виробництва селітри", — рапортують у російському Генштабі.

Загарбники також похвалилися атаками на порти Одеси та Чорноморська, де нібито поцілили у 24 сховища з військовим майном, та ударами по порту Рені. Наостанок у Міноборони РФ підтвердили свідоме нищення української цивільної генерації, зазначивши, що в Одеській області "уражені об'єкти енергетики, які забезпечують функціонування портів України, та об'єкти транспортної інфраструктури".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що У Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали троє людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, поранення отримали двоє чоловіків та жінка. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

На Київщині тим часом палають житлові будинки, є постраждалі. На Сумщині через масовану атаку дронів також є загиблі та поранені. Атака на Київ триває.