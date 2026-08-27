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Росія вдарила по Україні балістикою: сильні вибухи лунали у низці міст

У ніч на 27 серпня російські війська атакували одразу кілька регіонів. Під ударом опинилися Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтавщина та Київ

27 серпня 2026, 06:45
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Кравцев Сергей

Росія в ніч на 27 серпня здійснила чергову масовану атаку на кілька регіонів України, застосувавши, зокрема, балістичні ракети. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Кривому Розі та Києві, також про повітряну атаку повідомляли на Полтавщині.

Росія вдарила по Україні балістикою: сильні вибухи лунали у низці міст

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

У Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали троє людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, поранення отримали двоє чоловіків та жінка. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Окрім цього, внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль і кілька будівель. На місці одного з влучань виникла пожежа.

Не оминула нічна атака і Полтавську область. В обласній військовій адміністрації підтвердили, що регіон опинився під ударом російських військ. Деталі щодо наслідків атаки на момент повідомлення уточнювалися.

Особливо напружена ситуація була у Кривому Розі. За словами голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула, російські війська атакували місто двома балістичними ракетами. Він також попереджав про можливість нових пусків.

Згодом стало відомо, що під ударом опинилося промислове підприємство. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей. За попередньою інформацією, їхній стан не є важким.

Тривожною ця ніч стала і для столиці. У Києві пролунали вибухи після попередження Повітряних сил про рух балістичної ракети. За наявною інформацією, вона рухалася з боку Чернігівської області у напрямку Києва.

Таким чином, протягом однієї ночі Росія атакувала одразу кілька областей України. Інформація про всі наслідки ударів продовжувала уточнюватися.

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