Россия ударила по Украине баллистикой: сильные взрывы звучали в ряде городов

Россия в ночь на 27 августа совершила очередную массированную атаку на несколько регионов Украины, применив, в частности, баллистические ракеты. Взрывы раздались в Запорожье, Кривом Роге и Киеве, также о воздушной атаке сообщали в Полтавской области.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В Запорожье в результате российского удара пострадали три человека. Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, ранения получили двое мужчин и женщина. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме этого, в результате атаки был поврежден автомобиль и несколько зданий. На месте одного из попаданий возник пожар.

Не обошла ночная атака и Полтавскую область. В областной военной администрации подтвердили, что регион оказался под ударом российских войск. Детали о последствиях атаки на момент сообщения уточнялись.

Особенно напряженная ситуация была в Кривом Роге. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, российские войска атаковали город двумя баллистическими ракетами. Он также предупреждал о возможности новых пусков.

Впоследствии стало известно, что под ударом оказалось промышленное предприятие. В результате атаки ранения получили два человека. По предварительной информации, их состояние не тяжелое.

Тревожной ночь стала и для столицы. В Киеве прогремели взрывы после предупреждения Воздушных сил о движении баллистической ракеты. По имеющейся информации, она двигалась со стороны Черниговской области в направлении Киева.

Таким образом, в одну ночь Россия атаковала сразу несколько областей Украины. Информация обо всех последствиях ударов продолжала уточняться.

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