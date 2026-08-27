В Минобороны РФ отчитались о массированном нападении на украинскую инфраструктуру: куда били

В ночь на 27 августа российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку по территории Украины, применив широкий арсенал вооружения. Российское оборонное ведомство поспешило выдать свою версию событий, уверяя в высокой точности своих ударов по критическим объектам.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием", — цинично прокомментировали свои действия в Министерстве обороны РФ, отчитываясь о пусках с наземных, воздушных и морских платформ, а также об использовании ударных беспилотников.

У Шойгу-Белоусова утверждают, что под прицелом оказались предприятия военно-промышленного комплекса, логистические узлы, а также металлургическая, нефтеперерабатывающая и энергетическая сферы в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичевке в Одесской области.

Особое внимание в своем отчете агрессор уделил столичному региону, пытаясь оправдать обстрелы гражданских складов.

"В Киеве и Киевской области поражен цех по сбору беспилотных летательных аппаратов, задействованный, в частности, для производства баражирующих боеприпасов "Хорнет"", — пишут в ведомстве страны-агрессорки.

Кроме того, российские военные заявили о якобы уничтожении крупных баз хранения FPV-дронов и комплектующих на территории офисно-складских комплексов "Сан-Парк" в Киеве и "Александровский" в Борисполе.

Не менее масштабными в сводках захватчиков выглядят и удары по другим промышленным центрам Украины. Оккупанты объявили о поражении крупных металлургических комбинатов в Запорожье и Кривом Роге, которые они называют "поставщиками для военного производства". Также под огнем оказался Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который, по версии россиян, снабжал топливом украинское войско и принимал импортные нефтепродукты.

Отдельным блоком в пропагандистском отчете выступает разрушение причерноморской инфраструктуры Одесской области.

"В Ильичевке поражен цех по сбору БПЛА и цех по производству селитры", — рапортуют в российском Генштабе.

Захватчики также похвастались атаками на порты Одессы и Черноморска, где якобы попали в 24 хранилища с военным имуществом и ударами по порту Рени. Напоследок в Минобороны РФ подтвердили сознательное уничтожение украинского гражданской генерации, отметив, что в Одесской области "поражены объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов Украины, и объекты транспортной инфраструктуры".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Запорожье в результате российского удара пострадали три человека. Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, ранения получили двое мужчин и женщина. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

В Киевской области тем временем горят жилые дома, есть пострадавшие. На Сумщине из-за массированной атаки дронов также есть погибшие и раненые. Атака на Киев продолжается.