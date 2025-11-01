У Міноборони РФ прозвітували про "знищення" цілої бригади ЗСУ, але є нюанс

Міноборони країни-агресора в чергове звітує, як російські вояки отримують на фронті одну "перемогу" за іншою. Проте у цих "звітах" є важливий нюанс. Про це йдеться у Telegram оперативно-тактичного угруповання "Харків".

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, в РФ заявили, що "відбили" атаку ЗСУ у північно-західному напрямку, йдеться про Куп'янський напрям з метою виходу з кільця оточення.

"Знищено вісім бойовиків 16-ї механізованої бригади ЗСУ. Крім того, припинено дві спроби деблокування оточених формувань підрозділами 151-ї механізованої бригади ЗСУ та 15-ї бригади Нацгвардії в районах населених пунктів Петрівка та Велика Шапківка Харківської області. Знищено до 20 бойовиків", — кажуть у Міноборони РФ.

Однак є нюанс – Росія знову перебуває у віртуальній реальності, малюючи собі "перемоги". В ОТГ "Харків" розповіли, що 16-ї механізованої бригади ЗСУ взагалі не існує.

"На цей раз воно (Міноборони — ред.) на своєму офіційному каналі повідомило про перемогу на Куп’янському напрямку, де було нанесено удар по 16 механізованій бригаду ЗСУ. Але є один нюанс — такої бригади в Збройних Силах просто не існує. Тому кого перемогло у віртуальній битві МО РФ залишається загадкою…", — написали військові.

