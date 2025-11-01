У Міноборони РФ прозвітували про "знищення" цілої бригади ЗСУ, але є нюанс

Рубрики
Кравцев Сергей
Міноборони країни-агресора в чергове звітує, як російські вояки отримують на фронті одну "перемогу" за іншою. Проте у цих "звітах" є важливий нюанс. Про це йдеться у Telegram оперативно-тактичного угруповання "Харків".
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Зокрема, в РФ заявили, що "відбили" атаку ЗСУ у північно-західному напрямку, йдеться про Куп'янський напрям з метою виходу з кільця оточення.
Однак є нюанс – Росія знову перебуває у віртуальній реальності, малюючи собі "перемоги". В ОТГ "Харків" розповіли, що 16-ї механізованої бригади ЗСУ взагалі не існує.
Читайте також на порталі "Коментарі" – оточення чи блокування Покровська та Мирнограда Донецької області, про що трубять російські пропагандисти, немає. У Покровську триває комплексна операція зі знищення та витіснення противника, до якої залучено, зокрема, Сили спецоперацій, СБУ, ГУР. Як передає портал "Коментарі", про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.