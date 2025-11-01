logo

В Минобороны РФ отчитались об "уничтожении" целой бригады ВСУ, но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны РФ отчитались об "уничтожении" целой бригады ВСУ, но есть нюанс

В ведомстве Белоусова приписывают себе несуществующие успехи

1 ноября 2025, 19:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Минобороны страны-агрессора в очередной раз отчитывается, как российские вояки получают на фронте одну "победу" за другой. Однако в этих "отчетах" есть важный нюанс. Об этом говорится в Telegram оперативно-тактической группировки "Харьков".

В Минобороны РФ отчитались об "уничтожении" целой бригады ВСУ, но есть нюанс

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, в РФ заявили, что "отбили" атаку ВСУ в северо-западном направлении, речь о Купянском направлении, с целью выхода из кольца окружения.

"Уничтожено восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка и Большая Шапковка Харьковской области. Уничтожено до 20 боевиков", — говорят в Минобороны РФ.

Однако есть нюанс — Россия снова находится в виртуальной реальности, рисуя себе "победы". В ОТГ "Харьков" рассказали, что 16-й механизированной бригады ВСУ вообще не существует.

"На этот раз оно (Минобороны – ред.) на своем официальном канале сообщило о победе на Купянском направлении, где был нанесен удар по 16 механизированной бригаде ВСУ. Но есть один нюанс — такой бригады в Вооруженных Силах просто не существует. Поэтому кого победило в виртуальной битве МО РФ остается загадкой...", — написали военные.

Читайте также на портале "Комментарии" — окружения или блокирования Покровска и Мирнограда Донецкой области, о чем трубят российские пропагандисты, нет. В Покровске продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению противника, к которой привлечены, в частности, Силы спецопераций, СБУ, ГУР. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.




Источник: https://t.me/otukharkiv/7354
