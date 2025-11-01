В Минобороны РФ отчитались об "уничтожении" целой бригады ВСУ, но есть нюанс

Рубрики
Минобороны страны-агрессора в очередной раз отчитывается, как российские вояки получают на фронте одну "победу" за другой. Однако в этих "отчетах" есть важный нюанс. Об этом говорится в Telegram оперативно-тактической группировки "Харьков".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В частности, в РФ заявили, что "отбили" атаку ВСУ в северо-западном направлении, речь о Купянском направлении, с целью выхода из кольца окружения.
Однако есть нюанс — Россия снова находится в виртуальной реальности, рисуя себе "победы". В ОТГ "Харьков" рассказали, что 16-й механизированной бригады ВСУ вообще не существует.
