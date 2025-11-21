На фронті, як і в більшості регіонів, пішли дощі, і найперші, хто їх не витримав, стали антидронові сітки на дорогах, які мали б витримувати навіть удари FPV-дронів та зберігати життя тим, хто їздить цими небезпечними шляхами.

У мережі показали якість антидронових сіток: їх «побороли» дощі

Але на відео, які опублікував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, видно, що сітки намокли та попадали від води прямо з опорами.

"З першими дощами антидронові сітки з опорами просто обвалилися. Тепер вони створюють ще більше проблем для логістики, адже дороги треба розчищати від дерев, які попадали прямо на дорогу.

Напрямок вказувати поки не буду.

Як же ж це бісить – так багато робиться на "відчепись" (щоб не використовувати мати). "Захисні споруди *бучі", як і на плівках Міндича", – наголошує керівник ЦВО.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Французьке узбережжя Бретані несподівано стало союзником українського фронту. Місцеві рибалки через благодійну організацію Kernic Solidarités передають Україні списані глибоководні сітки, з яких наші військові будують захист від дронів. Звичайні рибальські матеріали, що колись ловили рибу в Атлантиці, тепер ловлять російські FPV-дрони над українськими позиціями. Про це повідомляє видання The Guardian.

Загалом передано вже понад 280 кілометрів сіток, виготовлених із кінського волосу – матеріалу, що витримує серйозні удари й добре гасить вибухову хвилю. Спочатку їх використовували для захисту медичних пунктів, а зараз – для накриття доріг, окопів, техніки та складів. Сітки натягують між металевими опорами, створюючи своєрідні "тунелі", які зменшують ризик прямого влучання дронів-камікадзе.