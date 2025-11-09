Бретонські рибалки будують для України антидронові тунелі: вже понад 280 км сіток на фронті

Французьке узбережжя Бретані несподівано стало союзником українського фронту. Місцеві рибалки через благодійну організацію Kernic Solidarités передають Україні списані глибоководні сітки, з яких наші військові будують захист від дронів. Звичайні рибальські матеріали, що колись ловили рибу в Атлантиці, тепер ловлять російські FPV-дрони над українськими позиціями. Про це повідомляє видання The Guardian.

Французькі рибалки з Бретані передали Україні сотні кілометрів сіток із кінського волосу для захисту від дронів

Загалом передано вже понад 280 кілометрів сіток, виготовлених із кінського волосу – матеріалу, що витримує серйозні удари й добре гасить вибухову хвилю. Спочатку їх використовували для захисту медичних пунктів, а зараз – для накриття доріг, окопів, техніки та складів. Сітки натягують між металевими опорами, створюючи своєрідні "тунелі", які зменшують ризик прямого влучання дронів-камікадзе.

За словами волонтерів Kernic Solidarités, ідея народилася після того, як українські військові помітили, що сітки з такого матеріалу витримують потужні навантаження. З того моменту рибалки почали масово збирати списане спорядження, а волонтери – організовувати відправки в Україну. "Ми зрозуміли, що ці сітки можуть рятувати життя", – кажуть у благодійній організації.

До ініціативи приєдналися рибалки зі Швеції та Данії, які також передають свої старі сітки. Водночас організатори визнають: головною проблемою залишається логістика. Власним коштом вони більше не можуть оплачувати перевезення, тому просять Україну допомогти з транспортом, щоб збільшити обсяги постачань.

Попит на такі матеріали зростає щодня. Після останніх російських атак на Харківщині, як повідомляв портал "Коментарі", коли понад 100 тисяч абонентів залишалися без світла, води та тепла, українські волонтери шукають будь-які засоби посилити оборону критичної інфраструктури та позицій. Легкі, міцні й дешеві сітки стали одним із найефективніших рішень – їх можна встановити за кілька годин, а користь від них іноді вимірюється врятованими життями. Сотні метрів колишніх рибальських сіток тепер натягнуті над українськими дорогами, укриттями та польовими госпіталями.