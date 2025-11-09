Бретонские рыбаки строят для Украины антидроновые тоннели: уже более 280 км сеток на фронте

Французское побережье Бретани неожиданно стало союзником украинского фронта. Местные рыбаки через благотворительную организацию Kernic Solidarités передают Украине списанные глубоководные сетки, из которых наши военные строят защиту от дронов. Обычные рыболовные материалы, когда-то ловившие рыбу в Атлантике, теперь ловят российские FPV-дроны над украинскими позициями. Об этом сообщает издание The Guardian.

Французские рыбаки из Бретани передали Украине сотни километров сеток из конского волоса для защиты от дронов

В общей сложности передано уже более 280 километров сеток, изготовленных из конского волоса – материала, который выдерживает серьезные удары и хорошо гасит взрывную волну. Сначала их использовали для защиты медицинских пунктов, а сейчас – для накрытия дорог, окопов, техники и складов. Сетки натягивают между металлическими опорами, создавая своеобразные "тоннели", уменьшающие риск прямого попадания дронов-камикадзе.

По словам волонтеров Kernic Solidarités, идея родилась после того как украинские военные заметили, что сетки из такого материала выдерживают мощные нагрузки. С этого момента рыбаки начали массово собирать списанное снаряжение, а волонтеры – организовывать отправки в Украину. "Мы поняли, что эти сетки могут спасать жизнь", — говорят в благотворительной организации.

К инициативе присоединились рыбаки из Швеции и Дании, которые также передают свои старые сети. В то же время, организаторы признают: главной проблемой остается логистика. За свой счет они больше не могут оплачивать перевозки, поэтому просят Украину помочь с транспортом, чтобы увеличить объемы поставок.

Спрос на такие материалы растет каждый день. После последних российских атак в Харьковской области, как сообщал портал "Комментарии", когда более 100 тысяч абонентов оставались без света, воды и тепла, украинские волонтеры ищут любые средства усилить оборону критической инфраструктуры и позиций. Легкие, крепкие и дешевые сетки стали одним из самых эффективных решений – их можно установить за несколько часов, а польза от них иногда измеряется спасенными жизнями. Сотни метров бывших рыболовных сеток теперь натянутые над украинскими дорогами, укрытиями и полевыми госпиталями.