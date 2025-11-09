logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Харківщині близько 100 тисяч абонентів залишаються без світла, води та тепла після масованих ударів РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

На Харківщині близько 100 тисяч абонентів залишаються без світла, води та тепла після масованих ударів РФ

На Харківщині енергетики, комунальні служби та рятувальники працюють цілодобово, щоб відновити системи життєзабезпечення. У регіоні розгорнуті Пункти Незламності, метрополітен працює як укриття.

9 листопада 2025, 14:52
Автор:
Проніна Аня

На Харківщині тривають масштабні відновлювальні роботи після чергової масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Через руйнування без світла, водо- та теплопостачання залишаються близько 100 тисяч абонентів.

Харківщина після ударів РФ: 100 тисяч без світла і тепла, тривають відновлювальні роботи

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі. За його словами, енергетики, комунальні служби та всі профільні підрозділи працюють безперервно, щоб стабілізувати ситуацію.

"Масштаб руйнувань значний, для запуску обладнання потрібен час. Працюємо над ліквідацією наслідків останньої атаки рф по нашій енергетиці", – зазначили в Харківській ОВА.

Разом із міністеркою енергетики Світланою Гринчук Кулеба провів оперативне засідання штабу з ліквідації наслідків ударів. У нараді взяли участь керівники обласних підрозділів ДСНС, Нацполіції, СБУ, прокуратури, Харківобленерго та представники територіальних громад.

У регіоні розгорнуто всі Пункти Незламності – вони працюють цілодобово, забезпечені автономними джерелами енергії, теплом, зв’язком та можливістю зарядити телефони чи отримати допомогу.

Також харківський метрополітен продовжує працювати у режимі укриття, а громадський транспорт здійснює перевезення пасажирів.

Внаслідок ворожої атаки загинув співробітник одного з енергетичних підприємств, який перебував на робочому місці під час удару.

Наразі діють аварійні графіки відключень електроенергії, щоб стабілізувати ситуацію в національній енергосистемі, адже пошкоджено об’єкти по всій країні.

"Закликаємо жителів регіону економно споживати електроенергію – це допоможе швидше стабілізувати систему та рівномірно розподілити навантаження", – наголосив Кулеба.

Ремонтні бригади вже обстежують пошкоджені об’єкти та проводять відновлювальні роботи. Влада запевняє: усі ресурси залучені, фахівці працюють безупинно, аби якнайшвидше повернути тепло і світло в домівки мешканців Харківщини.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що через чергові масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури в енергосистемі України утворився значний дефіцит потужності. Щоб уникнути аварійних відключень та зберегти стабільність енергопостачання, у країні запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії для населення та промислових споживачів.



