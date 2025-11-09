logo

BTC/USD

102062

ETH/USD

3441.93

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Харьковской области около 100 тысяч абонентов остаются без света, воды и тепла после массированных ударов РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харьковской области около 100 тысяч абонентов остаются без света, воды и тепла после массированных ударов РФ

В Харьковской области энергетики, коммунальные службы и спасатели работают круглосуточно, чтобы восстановить системы жизнеобеспечения. В регионе развернуты Пункты Несокрушимости, метрополитен работает как укрытие.

9 ноября 2025, 14:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Аня

В Харьковской области продолжаются масштабные восстановительные работы после очередной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре. Из-за разрушений без света, водо- и теплоснабжения остаются около 100 тысяч абонентов.

В Харьковской области около 100 тысяч абонентов остаются без света, воды и тепла после массированных ударов РФ

Харьковщина после ударов РФ: 100 тысяч без света и тепла, продолжаются восстановительные работы

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. По его словам, энергетики, коммунальные службы и все профильные подразделения работают непрерывно, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Масштаб разрушений значителен, для запуска оборудования нужно время. Работаем над ликвидацией последствий последней атаки России по нашей энергетике", – отметили в Харьковской ОВА.

Вместе с министорм энергетики Светланой Гринчук Кулеба провел оперативное заседание штаба по ликвидации последствий ударов. В совещании приняли участие руководители областных подразделений ГСЧС, Нацполиции, СБУ, прокуратуры, Харьковоблэнерго и представители территориальных общин.

В регионе развернуты все "Пункти Незламності" – они работают круглосуточно, снабжены автономными источниками энергии, теплом, связью и возможностью зарядить телефоны или получить помощь.

Также харьковский метрополитен продолжает работать в режиме укрытия, а общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров.

В результате вражеской атаки погиб сотрудник одного из энергетических предприятий, находившийся на рабочем месте во время удара.

В настоящее время действуют аварийные графики отключений электроэнергии, чтобы стабилизировать ситуацию в национальной энергосистеме, ведь повреждены объекты по всей стране.

"Призываем жителей региона экономно потреблять электроэнергию — это поможет быстрее стабилизировать систему и равномерно распределить нагрузку", — подчеркнул Кулеба.

Ремонтные бригады уже обследуют поврежденные объекты и производят восстановительные работы. Власти уверяют: все ресурсы привлечены, специалисты работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет в дома жителей Харьковщины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что из-за очередных массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры в энергосистеме Украины образовался значительный дефицит мощности. Во избежание аварийных отключений и сохранения стабильности энергоснабжения в стране вводятся графики почасовых отключений электроэнергии для населения и промышленных потребителей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости

Все новости