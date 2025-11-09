В Україні 9 листопада запроваджують графіки відключення світла – ситуація в енергосистемі залишається складною

Сьогодні, 9 листопада, на всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Таке рішення ухвалене через складну ситуацію в енергосистемі, яка виникла внаслідок чергових обстрілів російськими військами об’єктів енергетичної інфраструктури.

На всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії

Про це повідомили в НЕК "Укренерго". Там уточнили, що обмеження запроваджуються з опівночі й триватимуть до 23:59. Під відключення можуть потрапити від двох до чотирьох черг споживачів. Графіки застосовуються не лише до побутових користувачів, а й до частини промислових підприємств.

У компанії просять уважно стежити за повідомленнями місцевих обленерго, адже ситуація може змінюватися протягом дня – усе залежить від стану енергосистеми та обсягів споживання. "Якщо світло з’являється за графіком – використовуйте його економно. Це допоможе стабілізувати систему і зменшити потребу у відключеннях", – зазначили в "Укренерго".

У Міністерстві енергетики пояснили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) охоплюють усіх споживачів, які не належать до критичної інфраструктури. Йдеться як про населення, так і про бізнес. Усі користувачі розподілені на шість черг, кожна з яких складається з двох підчерг.

Такі заходи, кажуть фахівці, необхідні, щоб підтримати стабільність енергосистеми в умовах дефіциту. Вони дозволяють уникнути перевантаження мереж і не допустити масштабних аварій, які можуть призвести до тривалого знеструмлення цілих регіонів.

За чинними нормами, під час воєнного стану максимальна тривалість відключення не повинна перевищувати шести годин поспіль. При цьому можливе відхилення – не більше однієї години. Після вимкнення електропостачання має бути відновлено щонайменше на дві години, не враховуючи технічного часу на перемикання, який не може перевищувати 30 хвилин.

Кількість черг, що застосовується в різних областях, визначає головний диспетчер "Укренерго" – з огляду на рівень дефіциту потужності та особливості споживання. Енергетики наголошують: навіть у складних умовах головна мета – зберегти баланс між виробництвом і споживанням електроенергії, щоб світло залишалося у домівках якомога більшої кількості українців.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що військовий Сил оборони України з позивним “Алекс” попередив, що ситуація цієї зими може нагадувати найскладніший період 2022–2023 років, коли Росія почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України.