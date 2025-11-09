В Украине 9 ноября вводят графики отключения света – ситуация в энергосистеме остается сложной

Сегодня, 9 ноября, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Такое решение принято из-за сложной ситуации в энергосистеме, возникшей в результате очередных обстрелов российскими войсками объектов энергетической инфраструктуры.

По всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". Там уточнили, что ограничения вводятся с полуночи и продлятся до 23:59. Под отключение может попасть от двух до четырех очередей потребителей. Графики применяются не только к бытовым пользователям, но и к части промышленных предприятий.

У компании просят внимательно следить за сообщениями местных облэнерго, ведь ситуация может меняться в течение дня – все зависит от состояния энергосистемы и объемов потребления. "Если свет появляется по графику – используйте его экономно. Это поможет стабилизировать систему и снизить потребность в отключениях", – отметили в "Укрэнерго".

В Министерстве энергетики объяснили, что графики почасовых отключений (ГПО) охватывают всех потребителей, не относящихся к критической инфраструктуре. Речь идет как о населении, так и о бизнесе. Все пользователи распределены на шесть очередей, каждая из которых состоит из двух подчерков.

Такие меры, говорят специалисты, необходимы для поддержания стабильности энергосистемы в условиях дефицита. Они позволяют избежать перегрузки сетей и не допустить масштабных аварий, которые могут привести к длительному обесточиванию целых регионов.

По действующим нормам во время военного состояния максимальная продолжительность отключения не должна превышать шести часов подряд. При этом возможное отклонение – не больше одного часа. После отключения электроснабжения должно быть восстановлено не менее двух часов, не считая технического времени на переключение, которое не может превышать 30 минут.

Количество очередей, применяемых в разных областях, определяет главный диспетчер "Укрэнерго" – учитывая уровень дефицита мощности и особенности потребления. Энергетики отмечают: даже в сложных условиях главная цель – сохранить баланс между производством и потреблением электроэнергии, чтобы свет оставался в домах как можно больше украинцев.

