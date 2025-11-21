На фронте, как и в большинстве регионов, пошли дожди, и первыми, кто их не выдержал, стали антидроновые сетки на дорогах, которые должны выдерживать даже удары FPV- дронов и сохранять жизнь тем, кто ездит по этим опасным путям.

В сети показали качество антидроновых сеток: их «побороли» дожди

Но на видео, опубликованном руководителем Центра изучения оккупации Петром Андрющенко, видно, что сетки намокли и попадали от воды прямо с опорами.

"С первыми дождями антидроновые сетки с опорами просто обрушились. Теперь они создают еще больше проблем для логистики, ведь дороги нужно расчищать от попадавших прямо на дорогу деревьев.

Направление указывать пока не буду.

Как же это бесит – так много делается на "отстань" (чтобы не использовать маты). "Защитные сооружения *бучие", как и на пленках Миндича", – отмечает руководитель ЦИО.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что Французское побережье Бретани неожиданно стало союзником украинского фронта. Местные рыбаки через благотворительную организацию Kernic Solidarités передают Украине списанные глубоководные сетки, из которых наши военные строят защиту от дронов. Обычные рыболовные материалы, когда-то ловившие рыбу в Атлантике, теперь ловят российские FPV-дроны над украинскими позициями. Об этом сообщает издание The Guardian.

В общей сложности передано уже более 280 километров сеток, изготовленных из конского волоса – материала, который выдерживает серьезные удары и хорошо гасит взрывную волну. Сначала их использовали для защиты медицинских пунктов, а сейчас – для накрытия дорог, окопов, техники и складов. Сетки натягивают между металлическими опорами, создавая своеобразные "тоннели", уменьшающие риск прямого попадания дронов-камикадзе.