У Маріуполі кепська халепа: мешканці бʼють на сполох

Житель тимчасово окупованого Маріуполя опублікував відео з віршем, у якому описав реальну ситуацію у місті. Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на незалежне видання ASTRA.

Життя в тимчасово окупованому Маріуполі

У своєму вірші автор розповідає про тисячі людей, які втратили житло та майно після окупації міста і досі залишаються без власних квартир. Він також згадує про приїжджих з Росії, які купують нові іпотечні квартири, тоді як місцеві мешканці не можуть повернути своє житло.

Окремо автор звинувачує окупаційну адміністрацію у розкраданні бюджетних коштів та порушенні базових прав мешканців міста.

У тексті вірша він також зазначає, що будь-які проблеми та скарги місцевих жителів окупаційна влада пояснює війною.

За інформацією місцевих жителів, у Маріуполі близько 18 тисяч людей залишаються без власного житла. Водночас окупаційна адміністрація будує нові житлові будинки, які продають за іпотечними програмами.

Також повідомляється, що майно маріупольців, які виїхали з міста через окупацію, через нелегітимні судові рішення визнають "безхазяйним". Після цього квартири та будинки передають до так званої "муніципальної власності".

