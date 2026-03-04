В Мариуполе скверная беда: жители бьют тревогу

Житель временно оккупированного Мариуполя опубликовал видео со стихотворением, в котором описал реальную ситуацию в городе. Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на независимое издание ASTRA.

Жизнь во временно оккупированном Мариуполе

В своем стихотворении автор рассказывает о тысячах людей, которые потеряли жилье и имущество после оккупации города до сих пор остаются без собственных квартир. Он также упоминает о приезжих из России, покупающих новые ипотечные квартиры, в то время как местные жители не могут вернуть свое жилье.

Отдельно автор обвиняет оккупационную администрацию в хищении бюджетных средств и нарушении базовых прав жителей города.

В тексте стихотворения он также отмечает, что любые проблемы и жалобы местных жителей оккупационные власти объясняют войной.

По информации местных жителей, в Мариуполе около 18 тысяч человек остаются без жилья. В то же время, оккупационная администрация строит новые жилые дома, которые продают по ипотечным программам.

Также сообщается, что имущество мариупольцев, выехавших из города из-за оккупации, из-за нелегитимных судебных решений признают "бесхозяйственным". После этого квартиры и дома передают в так называемую "муниципальную собственность".

