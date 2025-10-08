У Маріуполі дефіцит і паніка: який колапс стався в окупації

В тимчасово окупованому Маріуполі стрімко загострюється дефіцит пального, а ціни на бензин сягнули рекордних показників. Місцеві жителі повідомляють про величезні черги на заправках, обмеження на відпуск пального та повну відсутність бензину на частині АЗС.

Катастрофа в окупованому Маріуполі

Як свідчать повідомлення маріупольців у соцмережах, літр 95-го бензину коштує вже 86–89 рублів, а подекуди ціна наближається до 90 рублів:

"95-й досяг позначки 86–87 рублів, бачив сьогодні по дорозі з П’ятидоріжок до повороту на ЛШМД", — пише мешканець міста.

"Учора заправився за 87,89 — це ціна 95-го. На Карпінського, колишній WOG", — додає інший.





За інформацією Центру вивчення окупації, на території міста діє ліміт на заправку — не більше 30 літрів на одного водія. Через це на заправках утворюються багатогодинні черги, а деякі станції взагалі залишилися без пального.

"Щойно заправився на ТСГ на Громова. Черема, центр, АС-2 — ніде немає бензину", — скаржаться маріупольці.





Причиною дефіциту є транспортна блокада й проблеми з постачанням пального через окупований Крим та Ростовську область, де також спостерігається нестача палива.

За даними так званого “міненерго днр”, із початку року оптова ціна бензину АІ-92 зросла на 13,4 рубля за літр, а АІ-95 — на 20,8 рубля. Це — найбільше подорожчання з 2015 року.

Експерти припускають, що ситуація лише погіршуватиметься: через паливну кризу окупаційна влада може обмежити рух приватного транспорту та віддати пальне у пріоритет військовим потребам.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в лада продовжує примусову евакуацію дітей із прифронтових районів Донеччини, де зберігається висока небезпека через постійні обстріли. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, наразі евакуація триває в межах трьох громад — Криворізької, Дружківської та Краматорської.